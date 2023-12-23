4 сентября этого года из СИЗО в Москве увезли Владимира Кара-Мурзу, приговоренного к 25 годам лишения свободы. Через 17 дней адвокаты политика обнаружили его в омской колонии строгого режима №6. Путь туда лежал через СИЗО в Омске, где Кара-Мурзе определили содержание в ШИЗО. Прибыв в колонию, оппозиционер сразу отправился «досиживать» неотбытое наказание в изолятор ИК-6, но сумел оповестить о приезде своего адвоката.

Соратники Навального не могут найти политика уже две недели Фото: Reuters

Отправить весточку непросто

В пересыльных тюрьмах арестанты ищут способ сообщить о себе. Сделать это по разрешенным каналам непросто из-за временного, транзитного положения перемещаемых.

«В большинстве случаев мы находимся в непонятном статусе: мы ночуем в СИЗО, а там даже нет наших личных дел. Мы временные постояльцы, наши дела закрыты до того, пока за нами не приедет следующий этап. Поэтому на всякий случай не разрешали ничего, — рассказывает Хабаров. — Но четкой системы тоже не было. В Казани нам прямо сказали: у кого есть разрешения на звонки — можете пойти и позвонить».

У Хабарова такого разрешения не было.

Можно попытать счастья и познакомиться с соседями по камере, у которых может быть спрятанный от надзирателей мобильный телефон. Среди подзащитных адвоката Бирюковой были те, кто умудрялся подобным образом передать ей или родным сообщение о том, где находится.