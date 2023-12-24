Видео ⟩ Жителей Елгавы радует украшенный к Рождеству автомобиль

За менее, чем 24 часа видео набрало почти 7000 "лайков". Автор видео пишет: "В это мрачное время они подарят настоящее ощущение праздника. Молодцы, ребята".

На видео видно, что на автомобиле также установлена ​​музыкальная колонка.

Пользователи социальной сети остались в восторге от автомобиля на улицах города. "В Елгаве красавчики, самый украшенный город", "У людей хорошее рождественское настроение", "Елгава - лучший город на земле!", "Вчера сидела на остановке, и эта машина проехала мимо. Я испугалась, потому что было громко", - пишут люди в комментариях к видео.

Как ранее сообщал портал Apollo.lv, в Литве уже несколько лет наблюдают особенно ярко украшенный автомобиль.

В 2019 году литовец Юстин украсил свою машину примерно 800 лампочками, а в следующем году Volkswagen Passat - 1000 лампочек. В прошлом году их количество достигло 1200, а в этом году это число увеличилось уже в пять раз - до 6000 лампочек.

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