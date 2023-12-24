Вс, 24.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В ДТП в Курземе погибла пассажирка легкового авто

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото
Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото Фото: jaboo2foto/shutterstock

В субботу, 23 декабря, в результате ДТП в Грамздской волости Южно-Курземского края погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В субботу в 17:30 в VUGD потупил поступил вызов в Грамздскую волость, где произошло дорожно-транспортное происшествие и машина врезалась в дерево. Спасатели извлекли из разбившегося автомобиля трех человек, один из которых скончался.

В Государственной полиции агентству LЕТА сообщили, что ДТП произошло на автодороге P114.

Управлявший автомобилем Dacia Duster мужчина при невыясненных пока обстоятельствах съехал с дороги и въехал в дерево. В результате ДТП на месте от полученных травм скончалась пассажирка указанного автомобиля. Водитель автомобиля и еще один пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Также в VUGD сообщили, что вскоре после 2:00 на улице Миера в Юрмале после ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернулся на бок, спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили пострадавшего, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх