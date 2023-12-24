В ДТП в Курземе погибла пассажирка легкового авто

В субботу в 17:30 в VUGD потупил поступил вызов в Грамздскую волость, где произошло дорожно-транспортное происшествие и машина врезалась в дерево. Спасатели извлекли из разбившегося автомобиля трех человек, один из которых скончался.

В Государственной полиции агентству LЕТА сообщили, что ДТП произошло на автодороге P114.

Управлявший автомобилем Dacia Duster мужчина при невыясненных пока обстоятельствах съехал с дороги и въехал в дерево. В результате ДТП на месте от полученных травм скончалась пассажирка указанного автомобиля. Водитель автомобиля и еще один пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Также в VUGD сообщили, что вскоре после 2:00 на улице Миера в Юрмале после ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернулся на бок, спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили пострадавшего, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!