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Видео ⟩ Глава НВС Леонид Калниньш оригинально поздравил жителей Латвии с праздниками

rus.tvnet.lv
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Леонид Калниньш поздравляет жителей Латвии с праздником
Леонид Калниньш поздравляет жителей Латвии с праздником Фото: Ekrānšāviņš no "Twitter" video

Командир Национальных вооруженных сил (НВС), генерал-лейтенант Леонид Калниньш при помощи видео в социальной сети Х (ранее - Twitter) поздравил жителей Латвии с праздниками.

"Красивого, наполненного уютными и теплыми праздничными моментами, здорового и мирного Рождества. Сильные вооруженные силы, безопасная и защищенная Латвия", - написал в Х Калниньш.

К своему твиту он добавил видео, показывающая, что и ледяная вода для наших солдат - не препятствие.

"Вокруг царит тишина и покой, мое сердце готово к проверкам. Повода для тревоги нет никакого, так как такова жизнь солдата. Рождественский покой в каждом доме; пусть счастье и безопасность будут каждый день в будущем году. Пусть нас будет сопровождать сила и выносливость. Счастливого и богатого на достижения Нового года", - пожелал в видеообращении Калниньш.

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