Видео ⟩ Глава НВС Леонид Калниньш оригинально поздравил жителей Латвии с праздниками

"Вокруг царит тишина и покой, мое сердце готово к проверкам. Повода для тревоги нет никакого, так как такова жизнь солдата. Рождественский покой в каждом доме; пусть счастье и безопасность будут каждый день в будущем году. Пусть нас будет сопровождать сила и выносливость. Счастливого и богатого на достижения Нового года", - пожелал в видеообращении Калниньш.