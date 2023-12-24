Видео ⟩ Глава НВС Леонид Калниньш оригинально поздравил жителей Латвии с праздниками

Командир Национальных вооруженных сил (НВС), генерал-лейтенант Леонид Калниньш при помощи видео в социальной сети Х (ранее - Twitter) поздравил жителей Латвии с праздниками.
"Красивого, наполненного уютными и теплыми праздничными моментами, здорового и мирного Рождества. Сильные вооруженные силы, безопасная и защищенная Латвия", - написал в Х Калниньш.
🎄Skaistus, mājīgiem un sirsnīgiem svētku mirkļiem piepildītus, veselīgus un mierpilnus Ziemassvētkus✨— Ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš (@LeonidsKalnins) December 24, 2023
🇱🇻 Spēcīgi bruņotie spēki, droša un aizsargāta Latvija! #Latvijasarmija #Ziemassvētki #svētki pic.twitter.com/12BMTyXuRy
К своему твиту он добавил видео, показывающая, что и ледяная вода для наших солдат - не препятствие.
"Вокруг царит тишина и покой, мое сердце готово к проверкам. Повода для тревоги нет никакого, так как такова жизнь солдата. Рождественский покой в каждом доме; пусть счастье и безопасность будут каждый день в будущем году. Пусть нас будет сопровождать сила и выносливость. Счастливого и богатого на достижения Нового года", - пожелал в видеообращении Калниньш.
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