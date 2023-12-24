Зеленский: в канун Рождества мы молимся за свободу, победу и Украину

Общая молитва украинцев - "за нашу свободу, нашу победу, за нашу Украину", - сказал он в рождественском обращении.

В 2023 году впервые Рождество в Украине будет отмечаться 25 декабря после соответствующего решения Украинской православной церкви.

По словам Зеленского, в последнее время изменились подарки, ценности и традиции.

"Сегодня важно не то, как мы украшаем наши дома, а то, как мы защищаем наш дом и очищаем его от мусора - изгоняем врага из нашего дома. Как мы радуемся, когда замечаем первую звезду на вечернем небе и не видим там вражеских ракет и Шахедов", - сказал он.

"Как изменились наши желания? Как изменились желания детей? От простого и привычного "чтобы папа раньше пришел с работы" до "чтобы папа вернулся", - отметил Зеленский.

"Чтобы все родители, супруги, братья, дедушки вернулись. Мамы, жены, сестры. Вернулись победителями. Все, кто сегодня встречает святой вечер в окопах, с оружием в руках, встречаясь с врагом. Мы все - воины света", - добавил он.

Молитва украинцев объединяет миллионы голосов, сказал президент.

"Это уникальная молитва. За людей, мир, справедливость, жизнь. И сегодня она звучит в разных уголках планеты, исходя из сердец разных людей, на разных языках. И даже от разных вероисповеданий. Потому что это молитва за жизнь, и у нее нет границ", - сказал Зеленский в рождественском обращении.

"И в конце концов тьма проиграет. Зло проиграет. Сегодня это наша общая цель, наша общая мечта", - сказал глава Украины.

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