CША: беспилотник из Ирана атаковал танкер в Индийском океане. Это далеко от Йемена

На борту танкера возник пожар, который вскоре был потушен. Пострадавших нет.

Иран не никак прокомментировал произошедшее. Повстанцы-хуситы в Йемене, которых поддерживает Иран, с недавних пор стали обстреливать ракетами и дронами суда в Красном море и других морях, омывающих их страну, заявляя, что действуют из солидарности с ХАМАС.

Но этот инцидент, по данным морской охранной компании Ambrey, — первый в своем роде, поскольку произошел далеко от предыдущих.

Та же компания также сообщила, что судно направлялось из Саудовской Аравии в Индию и было связано с Израилем. Хуситы утверждают, что наносят удары по судам, связанным с Израилем, из-за конфликта в секторе Газа.

США заявили, что был Chem Pluto был атакован «беспилотником одностороннего действия, выпущенным из Ирана». Считается, что это первый случай, когда США публично обвинили Иран в непосредственном нападении на корабль.