Суд признал незаконным невыдачу визы гражданину Беларуси, который ранее проживал в Латвии

По оценке суда, одного лишь вывода VDD о том, что заявитель по существу уклоняется от ответов на вопросы об отношении к войне в Украине, недостаточно для получения заявителем отрицательного заключения о выдаче визы.

В свою очередь, если посмотреть на отказ в выдаче визы от 23 февраля 2023 года, то можно увидеть, что в протоколе упоминаются 17 возможных причин отказа в визе, в том числе "одно или несколько государств-членов считают лицо угрозой общественному порядку или внутренней безопасности". Однако в конкретном случае в выдаче визы было отказано по той причине, что имеются сомнения в достоверности информации, которую предоставил мужчина и информации, полученной в ходе рассмотрения заявления на получение визы, а не по какой-либо другой причине.

Таким образом, сам факт того, что заявитель не выразил своего отношения к войне в Украине во время интервью, не является "логической предпосылкой для вывода" о недостоверности информации, предоставленной заявителем.

Из материалов дела также следует, что Бюро по защите Конституции не сочло, что заявитель представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку и безопасности, то есть Бюро по защите Конституции не возражало против выдачи визы.

В решении суда также указано, что право на частную или семейную жизнь не является абсолютным, оно может быть ограничено в целях защиты интересов экономического благосостояния государства, общественного порядка, безопасности и других целей, при условии, что ограничение соразмерно цели, которую необходимо достичь.

Также суд привел иные доводы и постановил признать незаконным решение консульского ведомства, которое оставило без изменений решение об отказе в выдаче визы.

МИДу также придется вернуть мужчине государственную пошлину в размере 30 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!