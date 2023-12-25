Суд признал незаконным невыдачу визы гражданину Беларуси, который ранее проживал в Латвии

Несмотря на отрицательное заключение Службы государственной безопасности (VDD), суд признал незаконным решение Министерства иностранных дел (МИД) об отказе в выдаче визы гражданину Беларуси, говорится в общедоступном решении Административного районного суда.
Гражданин Беларуси обратился за шенгенской визой в консульство Латвии в Витебске для получения визы для въезда в Латвию. Оценив документы и опросив мужчину, сотрудник консульства направил документы в компетентные органы государственной безопасности.
Получив отрицательное заключение Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), сотрудник консульства принял решение об отказе в выдаче визы.
Заявитель обжаловал решение консульства в Консульском департаменте МИД, который оставил решение без изменения. В ведомстве опирались на мнения компетентных органов. В частности, PMLP высказало мнение, что в визах отказывают, если есть обоснованные сомнения в достоверности заявлений лица.
Учитывая изложенное, мужчина обратился в Административный районный суд с заявлением о признании решения ведомства незаконным. В своем заявлении он указал, что
с 1996 по 2015 год был женат на жительнице Латвии. В браке у него родилось трое детей, которые являются гражданами Латвии.
Когда брак распался, мужчина лишился прежнего временного вида на жительство. После этого заявитель некоторое время оставался нелегально на территории Латвии, но открыто признал это, пожалел об этом и получил штраф, постановление о выезде и запрет на въезд на три месяца.
Мужчина считал, что выполнил все требования для отсутствия ограничений на повторный въезд и воссоединение семьи.
30 июля 2022 года заявитель заключил брак с гражданкой Латвии. Разлучение со своей семьей причинило страдания как ему, так и его родственникам. Целью заявителя было вернуться в Латвию, чтобы вместе с женой и детьми находиться в Латвии для решения вопроса о получении временного вида на жительство.
Также мужчина получил заключение администрации о внесении отметки в визовой системе о невыдаче визы. В то же время от администрации было получено подтверждение о визовом приглашении жены заявителя. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что администрация приняла два диаметрально противоположных решения и вводит заявителя в заблуждение, сообщил суду мужчина.
Ознакомившись с протоколом консульского собеседования, у мужчины также сложилось впечатление, что собеседование проведено поверхностно, предвзято, с открытой неприязнью и необоснованными предрассудками.
В суд также поступило объяснение от VDD, поскольку служба дала отрицательное заключение, указав при этом, что "человек предоставляет неполную и иную информацию, уклоняется от ответа на 18-й вопрос собеседования".
В службе дополнительно пояснили, что основанием для выдачи отрицательного заключения послужили неспособность заявителя предоставить достоверные сведения о своих родственниках, установленное нарушение порядка пребывания в Латвии, а также обнаруженные в заявлении неточности.
Правда, глядя на пункт 18 протокола собеседования соискателя визы, видно, что в этом разделе шел разговор об отношении мужчины к войне в Украине. Заявитель ответил, что его не интересует информация о войне в Украине, поэтому он не имеет мнения об этом.
По оценке суда, одного лишь вывода VDD о том, что заявитель по существу уклоняется от ответов на вопросы об отношении к войне в Украине, недостаточно для получения заявителем отрицательного заключения о выдаче визы.
В свою очередь, если посмотреть на отказ в выдаче визы от 23 февраля 2023 года, то можно увидеть, что в протоколе упоминаются 17 возможных причин отказа в визе, в том числе "одно или несколько государств-членов считают лицо угрозой общественному порядку или внутренней безопасности". Однако в конкретном случае в выдаче визы было отказано по той причине, что имеются сомнения в достоверности информации, которую предоставил мужчина и информации, полученной в ходе рассмотрения заявления на получение визы, а не по какой-либо другой причине.
Таким образом, сам факт того, что заявитель не выразил своего отношения к войне в Украине во время интервью, не является "логической предпосылкой для вывода" о недостоверности информации, предоставленной заявителем.
Из материалов дела также следует, что Бюро по защите Конституции не сочло, что заявитель представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку и безопасности, то есть Бюро по защите Конституции не возражало против выдачи визы.
В решении суда также указано, что право на частную или семейную жизнь не является абсолютным, оно может быть ограничено в целях защиты интересов экономического благосостояния государства, общественного порядка, безопасности и других целей, при условии, что ограничение соразмерно цели, которую необходимо достичь.
Также суд привел иные доводы и постановил признать незаконным решение консульского ведомства, которое оставило без изменений решение об отказе в выдаче визы.
МИДу также придется вернуть мужчине государственную пошлину в размере 30 евро.
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