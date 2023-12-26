Фото детей Уильяма и Кейт и поздравления Карла. Как британская королевская семья встретила Рождество

«Подобные ценности универсальны. Они объединяют нашу авраамическую семью религий и другие системы верований — в Содружестве наций и во всем мире».

Обращение Карла было, как обычно, записано заранее: на фоне украшенной елки в Букингемском дворце. При этом свита монарха, известного интересом к вопросам охраны окружающей среды, подчеркивает, что в этот раз елку рубить для церемоний не стали. Было использовано растущее в большом горшке живое дерево, которое можно будет применить для тех же целей в следующий раз.

Карл и Камилла появились на службе в Сандрингеме Фото: PA Media

Согласно еще одной многолетней традиции, Карл и его родственники встретили Рождество в Норфолке, где расположено королевское поместье Сандрингем.

Члены королевской семьи, в том числе король Карл, королева Камилла, принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт, посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины.

Кейт, Шарлотта, Джордж, Уильям и Луи в Сандрингеме Фото: PA Media

В этот раз к ним также присоединился младший брат Карла — принц Эндрю, который в течение последних лет был фигурантом множества скандалов.

Впервые за много лет Эндрю появился на публике вместе со своей бывшей женой, герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон.

Принц Эндрю Фото: Getty Images

Около церкви членов королевской семьи встречали многочисленные поклонники, многие из которых приехали сюда для этого специально.

Королевская семья в Сандрингеме Фото: PA Media

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC