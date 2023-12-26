По случаю Рождества принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт показали новую черно-белую фотографию своих троих смеющихся детей. Тем временем британская королевская семья, в том числе король Карл III с королевой Камиллой, побывала на рождественской службе в своем поместье Сандрингем.
Фото детей Уильяма и Кейт и поздравления Карла. Как британская королевская семья встретила Рождество
Снимок детей Уильяма и Кейт: наследника престола принца Джорджа, его сестры принцессы Шарлотты и младшего брата принца Луи, сделанный фотографом Джошем Шиннером, был опубликован в социальных сетях пары. Его сопровождает надпись: «Желаем всем счастливого Рождества — от нашей семьи — вашей».
Во время той же фотосессии, судя по всему, могла быть сделана и традиционная «рождественская открытка» с Уильямом и Кейт, которую королевская семья обнародовала две недели назад.
Согласно традиции, заложенной предыдущим британским монархом Елизаветой II, в день Рождества король Карл III выступил с телевизионным обращением к жителям Британии и стран Содружества наций, в некоторых из которых он является главой государства.
Во время своего обращения Карл говорил об общечеловеческих ценностях, которые помогают людям в мире, полном трагедий.
«Во времена все более трагических конфликтов по всему миру я молюсь о том, чтобы мы могли сделать все возможное для заботы друг о друге. Слова Иисуса кажутся как никогда созвучными происходящему: „Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними“».
«Подобные ценности универсальны. Они объединяют нашу авраамическую семью религий и другие системы верований — в Содружестве наций и во всем мире».
Обращение Карла было, как обычно, записано заранее: на фоне украшенной елки в Букингемском дворце. При этом свита монарха, известного интересом к вопросам охраны окружающей среды, подчеркивает, что в этот раз елку рубить для церемоний не стали. Было использовано растущее в большом горшке живое дерево, которое можно будет применить для тех же целей в следующий раз.
Согласно еще одной многолетней традиции, Карл и его родственники встретили Рождество в Норфолке, где расположено королевское поместье Сандрингем.
Члены королевской семьи, в том числе король Карл, королева Камилла, принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт, посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины.
В этот раз к ним также присоединился младший брат Карла — принц Эндрю, который в течение последних лет был фигурантом множества скандалов.
Впервые за много лет Эндрю появился на публике вместе со своей бывшей женой, герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон.
Около церкви членов королевской семьи встречали многочисленные поклонники, многие из которых приехали сюда для этого специально.
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