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Фото детей Уильяма и Кейт и поздравления Карла. Как британская королевская семья встретила Рождество

BBC News Русская служба
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BBC
Эта Фотография была обнародована по случаю Рождества. Слева направо: принц Луи, принцесса Шарлотта, принц Джордж
Эта Фотография была обнародована по случаю Рождества. Слева направо: принц Луи, принцесса Шарлотта, принц Джордж Фото: JOSH SHINNER/KENSINGTON PALACE

По случаю Рождества принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт показали новую черно-белую фотографию своих троих смеющихся детей. Тем временем британская королевская семья, в том числе король Карл III с королевой Камиллой, побывала на рождественской службе в своем поместье Сандрингем.

Снимок детей Уильяма и Кейт: наследника престола принца Джорджа, его сестры принцессы Шарлотты и младшего брата принца Луи, сделанный фотографом Джошем Шиннером, был опубликован в социальных сетях пары. Его сопровождает надпись: «Желаем всем счастливого Рождества — от нашей семьи — вашей».

Во время той же фотосессии, судя по всему, могла быть сделана и традиционная «рождественская открытка» с Уильямом и Кейт, которую королевская семья обнародовала две недели назад.

Рождественская открытка принца Уильяма и Кейт
Рождественская открытка принца Уильяма и Кейт Фото: PA Media

Согласно традиции, заложенной предыдущим британским монархом Елизаветой II, в день Рождества король Карл III выступил с телевизионным обращением к жителям Британии и стран Содружества наций, в некоторых из которых он является главой государства.

Обращение Карла: он говорил на фоне живой елки
Обращение Карла: он говорил на фоне живой елки Фото: Reuters

Во время своего обращения Карл говорил об общечеловеческих ценностях, которые помогают людям в мире, полном трагедий.

«Во времена все более трагических конфликтов по всему миру я молюсь о том, чтобы мы могли сделать все возможное для заботы друг о друге. Слова Иисуса кажутся как никогда созвучными происходящему: „Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними“».

«Подобные ценности универсальны. Они объединяют нашу авраамическую семью религий и другие системы верований — в Содружестве наций и во всем мире».

Обращение Карла было, как обычно, записано заранее: на фоне украшенной елки в Букингемском дворце. При этом свита монарха, известного интересом к вопросам охраны окружающей среды, подчеркивает, что в этот раз елку рубить для церемоний не стали. Было использовано растущее в большом горшке живое дерево, которое можно будет применить для тех же целей в следующий раз.

Карл и Камилла появились на службе в Сандрингеме
Карл и Камилла появились на службе в Сандрингеме Фото: PA Media

Согласно еще одной многолетней традиции, Карл и его родственники встретили Рождество в Норфолке, где расположено королевское поместье Сандрингем.

Члены королевской семьи, в том числе король Карл, королева Камилла, принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт, посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины.

Кейт, Шарлотта, Джордж, Уильям и Луи в Сандрингеме
Кейт, Шарлотта, Джордж, Уильям и Луи в Сандрингеме Фото: PA Media

В этот раз к ним также присоединился младший брат Карла — принц Эндрю, который в течение последних лет был фигурантом множества скандалов.

Впервые за много лет Эндрю появился на публике вместе со своей бывшей женой, герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон.

Принц Эндрю
Принц Эндрю Фото: Getty Images

Около церкви членов королевской семьи встречали многочисленные поклонники, многие из которых приехали сюда для этого специально.

Королевская семья в Сандрингеме
Королевская семья в Сандрингеме Фото: PA Media
"Контекст"
"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта
Оранжевая черта Фото: BBC
BBC
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