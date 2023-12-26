В Латвии с 1999 года зарегистрировано 106 случаев смены пола

Люди в возрасте до 15 лет не меняли пол. В возрастной группе 15-17 лет пол сменили два человека, а в возрастной группе от 18 лет - 104 человека.

Данная информация собирается по всем лицам, включенным в Регистр физических лиц, независимо от их статуса - гражданин, негражданин, иностранец.

Если рождение человека зарегистрировано в Латвии, то сначала он должен зарегистрировать смену пола в ЗАГСе, который внесет изменения в регистр рождений. Следующим шагом будет выдача в PMLP новых документов, удостоверяющих личность.

На прошлой неделе Сейм отклонил предложение оппозиционной партии "Латвия на первом месте" ввести тюремное заключение за смену пола несовершеннолетнего.

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