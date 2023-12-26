Видео ⟩ Борьба с пьяными водителями: во время рождественского рейда останавливали каждую машину

Стражи порядка признают - обычно подозрительные водители сами не признают, что сели за руль после употребления алкоголя. "Обычно после первого вопроса он говорит, что ничего не употреблял. Если появляется алкоголь, то говорит, что выпил пару пива. После этого дует, и оказывается, что выше двух промилле, и это точно было не пара пива", - указывает полиция.