Видео ⟩ Борьба с пьяными водителями: во время рождественского рейда останавливали каждую машину

Утром в понедельник, 25 декабря, в Риге прошел рейд полиции, во время которого стражи порядка проверяли водителей на алкоголь, сообщает передача TV3 Ziņas.
Среди остановленных водителей был и мужчины, который открыто заявил полиции - в праздничный ветер он выпил маленькую бутылку крепкого алкоголя.
В выдохе мужчины стражи порядка констатировали 0,08 промилле. Он получил рекомендацию больше сегодня алкоголь не употреблять.
Стражи порядка признают - обычно подозрительные водители сами не признают, что сели за руль после употребления алкоголя. "Обычно после первого вопроса он говорит, что ничего не употреблял. Если появляется алкоголь, то говорит, что выпил пару пива. После этого дует, и оказывается, что выше двух промилле, и это точно было не пара пива", - указывает полиция.
В ходе рождественского рейда проверяли каждый автомобиль.
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