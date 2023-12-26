Израиль против ХАМАС: кому больше симпатизируют латвийцы?

Согласно опросу, проведенному в последней декаде ноября, израильтянам в этом конфликте симпатизируют 23% латвийцев, а палестинцам - 6%. В то же время

почти половина, или 48%, не испытывают симпатий ни к одной из сторон,

11% симпатизируют обеим сторонам конфликта, а 12% не имеют своего мнения по этому вопросу.

SKDS проводит опросы подобного содержания с 2000 года, и в большинстве случаев респонденты всегда подчеркивали, что не поддерживают позицию ни одной из сторон в конфликте, например, в 2015 году 68% респондентов указали, что не поддерживают ни одну из сторон, в то время как в 2010 году так ответили 67%.

Среди тех, кто принимает ту или иную сторону, симпатии менялись с годами, например, в 2000 году 16% респондентов встали на сторону израильтян и 12% - на сторону палестинцев, а в 2015 году это соотношение составило 8% к 4%. Поддержка израильтян была выше, чем поддержка палестинцев, в 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 и 2011 годах.

В то же время были годы, когда сторонников палестинской позиции в Латвии было больше, чем сторонников еврейской, например, в 2006 и 2013 годах на стороне палестинцев было 10% опрошенных, а на стороне израильтян - 7%. В 2008 и 2010 годах поддержка обеих сторон в Латвии была одинаковой.

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