Ср, 27.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ На Тинужском шоссе в аварии погиб человек

TVNET rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
ДТП на Даугавпилсском шоссе у Ливаны. Иллюстративное фото
ДТП на Даугавпилсском шоссе у Ливаны. Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

На 18-м километре Даугавпилсского шоссе у Саласпилса в среду произошло ДТП, из-за чего временно ограничено движение. Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, в направлении Риги на этом участке Даугавпилсского шоссе можно передвигаться только по одной полосе. В свою очередь в аварии на Тинужском шоссе погиб один человек.

Информации о пострадавших нет.

В свою очередь на дороге Кокнесе - Тинужи (Р80) произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего пострадали люди, свидетельствует опубликованная sadursme.lv информация. На месте происшествия работают сотрудники VUGD, дорожной полиции и NMPD.

Как сообщили в Государственной полиции, информация о ДТП поступила в 15:47, в результате аварии погиб один человек.

В свою очередь Latvijas Valsts ceļi сообщает, что движение в этом месте блокировано полностью, место аварии можно объехать через Скривери по дороге Аугшлигатне - Скривери (Р32) и по Даугавпилсскому шоссе (А6).

Фото: Sadursme.lv

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх