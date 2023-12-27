Видео ⟩ На Тинужском шоссе в аварии погиб человек

На 18-м километре Даугавпилсского шоссе у Саласпилса в среду произошло ДТП, из-за чего временно ограничено движение. Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, в направлении Риги на этом участке Даугавпилсского шоссе можно передвигаться только по одной полосе. В свою очередь в аварии на Тинужском шоссе погиб один человек.