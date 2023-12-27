Видео ⟩ На Тинужском шоссе в аварии погиб человек

На 18-м километре Даугавпилсского шоссе у Саласпилса в среду произошло ДТП, из-за чего временно ограничено движение. Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, в направлении Риги на этом участке Даугавпилсского шоссе можно передвигаться только по одной полосе. В свою очередь в аварии на Тинужском шоссе погиб один человек.
‼️ Noticis ceļu satiksmes negadījums uz Daugavpils šosejas (A6, pie Salaspils). Satiksme pa vienu braukšanas joslu Rīgas virzienā, informē @ugunsdzeseji pic.twitter.com/hOE3869sZa— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 27, 2023
Информации о пострадавших нет.
В свою очередь на дороге Кокнесе - Тинужи (Р80) произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего пострадали люди, свидетельствует опубликованная sadursme.lv информация. На месте происшествия работают сотрудники VUGD, дорожной полиции и NMPD.
Как сообщили в Государственной полиции, информация о ДТП поступила в 15:47, в результате аварии погиб один человек.
В свою очередь Latvijas Valsts ceļi сообщает, что движение в этом месте блокировано полностью, место аварии можно объехать через Скривери по дороге Аугшлигатне - Скривери (Р32) и по Даугавпилсскому шоссе (А6).
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