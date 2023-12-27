Верховный суд отклонил иск Дунцовой к ЦИК РФ о недопуске к президентским выборам

23 декабря Центризбирком не допустил Дунцову к сбору подписей, объяснив это выявленными в документах ошибками. При этом ЦИК подтверждает свои доводы "исключительно докладной запиской - использование такого документа законом в принципе не предусмотрено, так что в основу решения положен быть он не может", указала Дунцова.

"Устно озвученные ЦИК заявления об ошибках в данных избирателей тоже едва ли обоснованы. Более того, в постановлении об отказе они перечислены, но не конкретизированы и в основу решения не положены", - добавила журналистка. По ее словам, проверка данных членов группы избирателей находится в ведении нотариуса, а ЦИК не обладает полномочиями по такой процедуре.

Дунцова анонсировала создание партии

В ответ на отказ ЦИК в регистрации Дунцова анонсировала создание собственной партии. "Нас десятки миллионов, но ни одна политическая партия нас не представляет или не хочет представлять. У нас нет другого пути, кроме как самим создать партию и добиваться перемен. Это наша Родина, и другой никогда не будет", - написала она.