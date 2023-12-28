Ким Чен Ын призвал ускорить подготовку к войне

Комментарии прозвучали всего через неделю после того, как Ким предупредил, что Пхеньян, не колеблясь, нанесет ядерную атаку, если его спровоцируют с применением ядерного оружия.

Ким сделал эти комментарии на проходящем сейчас собрании Трудовой партии Северной Кореи, где он представит основные политические решения на 2024 год.

Ким призвал партию "еще больше ускорить подготовку к войне" во всех секторах, включая ядерное оружие и гражданскую оборону, сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Он также подчеркнул, что "военная ситуация" на Корейском полуострове стала "экстремальной" из-за развернутой Вашингтоном "беспрецедентной" конфронтации.

Сеул, Токио и Вашингтон активизировали оборонное сотрудничество после рекордной серии испытаний оружия Пхеньяном в этом году и недавно активировали систему для обмена данными в реальном времени о запусках северокорейских ракет.

Ранее в этом месяце американская атомная подводная лодка прибыла в южнокорейский портовый город Пусан, а Вашингтон провел учения с Сеулом и Токио с участием своих дальних бомбардировщиков.

Северная Корея ранее охарактеризовала участие стратегических средств США, таких как бомбардировщики B-52, в совместных учениях на Корейском полуострове, как "преднамеренную провокацию ядерной войны со стороны США".

Пхеньян в этом году успешно запустил разведывательный спутник, закрепил в конституции свой статус ядерной державы и испытал самую совершенную межконтинентальную баллистическую ракету в своем арсенале.

На этой неделе Ким определил 2023 год как "год великих поворотов и великих перемен".

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