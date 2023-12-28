Видео ⟩ Полиция спасла женщину, которая пошла за елкой и заблудилась

Вечером 23 декабря в Госполицию поступила информация о том, что в лесу Неретской волости в Айзкраукльского края, вероятно, заблудилась женщина 1951 года рождения, которая, по словам соседа, отправилась в близлежащий лесной массив в поисках праздничной елки.
К поискам немедленно были привлечены спасательные службы, в том числе с использованием технического оборудования - дронов и тепловизоров. Через несколько часов женщину нашли и вывезли из леса в целости и сохранности.
Накануне Рождества, 23 декабря, вскоре после 19:00, в Госполицию поступила информация от мужчины из Неретской волости Айзкраукльского края, который был обеспокоен отсутствием своей соседки, женщины 1951 года рождения.
Как рассказал мужчина, когда дама покинула место жительства, она сказала, что пойдет в лес за елкой. После наступления темноты мужчина начал беспокоиться. Дополнительную тревогу вызвали зимняя погода и тот факт, что у женщины проблемы со здоровьем.
Телефон соседки остался дома, включенный свет и телевизор подтвердили, что женщина действительно не собиралась провести в лесу много времени. Мужчина отправился в указанный соседкой лесной массив, чтобы самостоятельно отыскать ее.
Однако вскоре он понял, что найти женщину собственными силами не выйдет, и потребуется привлечение спасателей, поэтому сообщил о происшествии в полицию.
Сотрудники полиции отреагировали незамедлительно, начав поисковые работы с использованием беспилотных летательных аппаратов - дронов и тепловизоров, а также привлекая коллег из Государственной пожарно-спасательной службы, а также медиков Службы неотложной медицинской помощи.
Благодаря профессионализму спасателей и технической оснащенности полиции незадолго до полуночи женщину нашли и вывезли из указанного лесного массива.
Женщину передали сотрудникам Службы скорой медицинской помощи, и они отправились в медицинское учреждение для проверки состояния здоровья заблудившейся. В медицинском учреждении были проведены все необходимые анализы и врачи убедились, что опасности для здоровья женщины нет.
Полиция призывает жителей не забывать вовремя позаботиться о собственной безопасности и не оставаться равнодушными к ближним.
Если вы отправляетесь на прогулку в лес один:
- не забудьте взять с собой телефон;
- отправляйтесь только в знакомые вам места;
- перед прогулкой сообщите родственникам или соседям о своем маршруте, а также о том, как долго вы планируете отсутствовать;
- если есть возможность, планируйте прогулку в светлое время суток.
Видео: Полиция спасла женщину, которая пошла за елкой и заблудилась
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