Видео ⟩ Полиция спасла женщину, которая пошла за елкой и заблудилась

К поискам немедленно были привлечены спасательные службы, в том числе с использованием технического оборудования - дронов и тепловизоров. Через несколько часов женщину нашли и вывезли из леса в целости и сохранности.

Накануне Рождества, 23 декабря, вскоре после 19:00, в Госполицию поступила информация от мужчины из Неретской волости Айзкраукльского края, который был обеспокоен отсутствием своей соседки, женщины 1951 года рождения.

Как рассказал мужчина, когда дама покинула место жительства, она сказала, что пойдет в лес за елкой. После наступления темноты мужчина начал беспокоиться. Дополнительную тревогу вызвали зимняя погода и тот факт, что у женщины проблемы со здоровьем.

Телефон соседки остался дома, включенный свет и телевизор подтвердили, что женщина действительно не собиралась провести в лесу много времени. Мужчина отправился в указанный соседкой лесной массив, чтобы самостоятельно отыскать ее.

Однако вскоре он понял, что найти женщину собственными силами не выйдет, и потребуется привлечение спасателей, поэтому сообщил о происшествии в полицию.