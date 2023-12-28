Потолок обойден: как Россия продолжает торговать нефтью дороже, чем желает Запад

Падение мировых цен на нефть с сентября привело к падению цен и на российскую нефть сорта Urals - с более чем 80 долларов за баррель до менее 60 долларов в начале декабря, сообщает Diena. Однако на данный момент цена Urals снова находится выше ценового потолка.

В то же время стоит вопрос об обязательствах и готовности западных стран внимательно следить за соблюдением ценовых потолков и санкций. Это может ограничить поток российской нефти, что, в свою очередь, может привести к повышению мировых цен на нефть и топливо на автозаправках.

В теневом флоте нет ничего нового, и Иран практикует его уже много лет. Теневой флот очень важен и для России- по данным Bloomberg, в этом году он перевез около 45% российской нефти. Например, греческие суда перевезли в этом году около 20% поставок российской нефти - больше, чем любая другая страна, кроме самой России.

Официальные данные индийской таможни показывают, что российская нефть в этом году стоила в среднем 72 доллара за баррель - на 12 долларов больше, чем было задекларировано в российском экспорте. Учитывая, что в этом году Россия экспортировала около 3,5 миллионов баррелей в день, Bloomberg оценивает разницу в 11 миллиардов долларов. Часть этой суммы действительно является расходами на доставку, но большая часть проходит через анонимных торговцев нефтью и неизвестные судоходные компании.

Напомним, в октябре США ввели первые санкции против владельцев танкеров в Турции и ОАЭ, которые перевозят российскую нефть выше потолка цен, установленного G7. Такой поворот событий является ударом по России, поскольку сокращает количество судоходных компаний, желающих транспортировать российскую нефть покупателям в Азии, Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.

В то же время у России пока еще достаточно судоходных компаний, с которыми можно работать, и, похоже, на этот рынок приходят все новые компании.

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