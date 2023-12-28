Праздники в самом разгаре, и неотъемлемой их частью являются богато накрытые столы – рука так и тянется за дополнительной порцией, а приготовленным угощением нередко наслаждаются даже несколько дней подряд. Однако, чтобы торжество протекало без хлопот, к еде не следует относиться легкомысленно – одинаково внимательно следует относиться не только к приготовлению еды, но и к ее правильному хранению. Как бы вкусно ни выглядело приготовленное позавчера рагу и как бы соблазнительно ни пахли с прошедшего Рождества пироги, эти блюда, скорее всего, уже небезопасны для употребления в пищу. Каковы наиболее частые причины пищевого отравления или пищевой токсикоинфекции и что делать, если отравление все-таки произошло, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
Рождественские пироги на Новый год, недостаточно термически обработанные продукты. Стафилококки, сальмонеллы и другие бактерии на праздничном столе
"И Рождество, и Новый год обычно празднуют нескольких дней, и при приготовлении угощения часто случается увлечься – готовится слишком много еды, которую несколько раз подают к столу, в том числе и после праздников, когда готовить часто нет ни свободного времени, ни энтузиазма. Если такие блюда, как салаты или мясные продукты, долгое время находились в теплом помещении, они быстро теряют свое качество, и последствия их употребления в пищу могут быть печальными. Это подтверждают и наблюдения – во время праздников в аптеки за помощью часто обращаются в поисках препаратов, позволяющих устранить симптомы отравления. Наиболее распространенными причинами пищевого отравления или пищевой токсикоинфекции являются не только отсутствие гигиены, неправильное хранение ингредиентов и небрежное приготовление пищи, но и неправильное хранение приготовленных блюд, то есть слишком долгое нахождение их в тепле на праздничном столе, в результате чего в продуктах питания размножаются вредные бактерии", – говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Наиболее частые виновники отравления - стафилококки и сальмонеллы.
Бактерии стафилококка могут развиваться и размножаться в недостаточно термически обработанной пище – поскольку эти токсины являются термостабильными, т. е. термостойкими, уничтожить их можно только при нагревании продуктов при температуре 100 °С в течение не менее двух с половиной часов. Так же пищу может заразить и человек с вызванной стафилококками инфекцией на коже, с заболеванием верхних дыхательных путей или ангиной – при чихании или кашле бактерии попадают на пищевые продукты. При комнатной температуре стафилококки быстро размножаются, и в таких продуктах, как торты, кремы или консервы, уже через 6–10 часов образуется столько токсинов, что возможно пищевое отравление.
Симптомы вызванного стафилококком отравления: признаки отравления обычно появляются примерно в течение двух-шести часов после употребления инфицированных продуктов. Наблюдаются тошнота, рвота, диарея, боли в животе и общая слабость организма. При более сильном отравлении также возможны повышенная температура, озноб, а также сердечная недостаточность и признаки шока.
Лечение отравления стафилококками: необходимо как можно скорее избавить организм от возбудителя отравления, пить много жидкости, можно ставить клизмы. Помогут содержащие черный уголь препараты, которые будут действовать как абсорбент, а также специализированный гель для желудочно-кишечного тракта, который снимет неприятные симптомы. Если кажется, что отравление более серьезное, следует немедленно обратиться за медицинской помощью – в более тяжелых случаях необходимо промывание желудка. Определенно следует ограничить меню, в пищу нельзя употреблять ничего сладкого, жирного или кислого. В зависимости от чувствительности организма восстановление занимает от одного до пяти дней.
Бактерии сальмонеллы живут и размножаются в кишечном тракте человека и животных, а в окружающую среду выделяются с испражнениями. Эти бактерии интенсивно размножаются во влажной и теплой (от +5 до +45°С) среде, особенно в таких продуктах питания, как мясо, яйца, молочные продукты, кондитерские изделия и салаты. Сальмонеллы обычно погибают при нагревании их до 70°C в течение пяти - десяти минут, однако при приготовлении мяса это время будет большим, а при варке яиц - меньшим, примерно четыре минуты. Для инфицирования сальмонеллой достаточно лишь очень небольшого количества бактерий. Отравление чаще всего происходит при употреблении в пищу недостаточно обработанных продуктов животного происхождения или морепродуктов, а также блюд, в приготовлении которых используют эти продукты. Также бактерии сальмонеллы передаются при контакте зараженных продуктов с другими продуктами, продукты могут быть инфицированы посредством рук или кухонных предметов, например: ножа, разделочной доски или посуды.
Симптомы вызванного сальмонеллой отравления: Первые признаки отравления обычно проявляются через 12–72 часа. Наиболее частыми признаками токсикоинфекции являются рвота, тошнота и частая диарея – от двух до 15 раз в сутки. Кал может иметь зеленоватый оттенок, с примесью слизи, реже — и с примесью крови. Также у больного может быть повышена температура тела – от 38 до 40°С.
Лечение отравления сальмонеллой: как и при других отравлениях, организм необходимо избавить от токсинов путем употребления большого количества жидкости и абсорбентов. Поскольку одним из симптомов такого отравления является жидкий стул, необходимо также восстановить утраченные соли. Для этой цели подойдут продаваемые в аптеке порошки для приготовления жидкости, которая позволит эффективно восстановить баланс минералов и солей в организме. Отравление сальмонеллой обычно длится от пяти до семи дней. Наряду с восстановлением аппетита в первые дни необходимо тщательно следить за питанием, используя в рационе легкоусвояемые продукты. Если в течение трех дней после отравления улучшения не наблюдается, следует обратиться к врачу – возможно потребуется промывание желудка.
Как отличить пищевое отравление от желудочного вируса?
"Основным симптомом таких желудочных вирусов, как норовирус или ротавирус, является выраженная водянистая диарея. Она наблюдается значительно чаще, чем рвота, тошнота, боли в животе, озноб и повышенная температура. Чтобы понять, виноват ли желудочный вирус или пищевое отравление, зачастую достаточно лишь просмотреть течение дня в хронологическом порядке и определить время появления жалоб. Если у кого-то из ваших знакомых или членов семьи несколько дней назад наблюдались подобные симптомы, скорее всего, виноват желудочный вирус. В свою очередь, отравление обычно поражает тех, кто сидел за одним столом, ел одну и ту же еду и заболел примерно в одно и то же время", - подчеркивает сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.