Рождественские пироги на Новый год, недостаточно термически обработанные продукты. Стафилококки, сальмонеллы и другие бактерии на праздничном столе

"И Рождество, и Новый год обычно празднуют нескольких дней, и при приготовлении угощения часто случается увлечься – готовится слишком много еды, которую несколько раз подают к столу, в том числе и после праздников, когда готовить часто нет ни свободного времени, ни энтузиазма. Если такие блюда, как салаты или мясные продукты, долгое время находились в теплом помещении, они быстро теряют свое качество, и последствия их употребления в пищу могут быть печальными. Это подтверждают и наблюдения – во время праздников в аптеки за помощью часто обращаются в поисках препаратов, позволяющих устранить симптомы отравления. Наиболее распространенными причинами пищевого отравления или пищевой токсикоинфекции являются не только отсутствие гигиены, неправильное хранение ингредиентов и небрежное приготовление пищи, но и неправильное хранение приготовленных блюд, то есть слишком долгое нахождение их в тепле на праздничном столе, в результате чего в продуктах питания размножаются вредные бактерии", – говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.