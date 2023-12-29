На что победитель X Faktors Эмилия Берзиня потратила приз в 10 000 евро?

В беседе с TV3 Берзиня рассказала, что купила практичные вещи - микроволновую печь, одеяло, покрывало и рождественские подарки для своей команды. Она мечтает о новой удобной кровати, но конкретные расходы не планирует, поскольку они для нее неактуальны.