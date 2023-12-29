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На что победитель X Faktors Эмилия Берзиня потратила приз в 10 000 евро?

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Эмилия Берзиня
Эмилия Берзиня Фото: publicitātes

Победительница пятого сезона X Faktors Эмилия Берзиня после победы получила эксклюзивный контракт с ведущей мировой звукозаписывающей компанией Universal Music Group, а также денежный приз в размере 10 000 евро. Как она планирует их потратить?

В беседе с TV3 Берзиня рассказала, что купила практичные вещи - микроволновую печь, одеяло, покрывало и рождественские подарки для своей команды. Она мечтает о новой удобной кровати, но конкретные расходы не планирует, поскольку они для нее неактуальны.

Как сообщалось, Берзиня в шоу победила с явным перевесом голосов. Певица LUKA заняла 2-е место, а Катрина Ковалюка - третье.

Галерея: Финал пятого сезона X Faktors

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