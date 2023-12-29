Каждому ребенку, подростку и тинейджеру необходим кто-то, кто его может увидеть, выслушать и довериться. У 17-летней Кристы (имя изменено) этим человеком была наставница в молодежной организации. Будучи пострадавшей от сексуального насилия в раннем возрасте, в подростковые годы Криста боролась с навязчивыми мыслями о самоубийстве и увлекалась алкоголем. Девушка доверила TVNET+ свой рассказ про то, как ей удалось вырваться из зоны риска и найти правильную дорогу в жизни.

"У каждой реакции и боли подростка — у драк, курения или пьянства — есть какая-то причина. Была травма или другая причина, почему он это делает", – Криста начинает свой рассказ.

Девушка в очень раннем возрасте пострадала от сексуального насилия. Насильник — друг семьи. Она про это не говорила до 15-летия, пока случайно про произошедшее не рассказала психологу. Криста в тот момент не знала, что эта информация распространится за пределы кабинета психолога. Оказалось, что психологу нельзя про это молчать, не оповещая ответственные службы.