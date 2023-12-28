"Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное оперативное внешнее финансирование, начиная с января 2024 года", - сказано в письме Шмыгаля. Само письмо было написано в декабре.

По словам премьер-министра Украины, координационная группа должна сосредоточиться "на неотложных бюджетных потребностях". Он уточнил, что речь идет о содержании работы правительства, выплатах учителям и госслужащим, а также пенсиях.

"Вряд ли возможно вести какие-либо обсуждения о [долгосрочных] проектах восстановления и реконструкции, когда мы боремся за выполнение приоритетов выживания на 2024 год", - уточнил Шмыгаль.

Bloomberg сообщает, что реакция союзников Украины на письмо неизвестна.

Ранее в интервью Financial Times министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина может задержать выплату зарплат и пенсий почти 12 миллионам человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года.

Она уточнила, что Киеву, возможно, придется задержать выплату зарплат для 500 тыс. госслужащих и 1,4 миллиона учителей, а также выплаты 10 миллионам пенсионерам.

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