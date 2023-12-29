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Интервью ⟩ Борис Акунин: "Если российское государство просто развалится, это будет трагедией"

Теэт Корстен rus.postimees.ee
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Борис Акунин.
Борис Акунин. Фото: Stanislav Moshkov

Недавно Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет Российской Федерации завел на него уголовное дело. Ранее от продажи его книг стали отказываться магазины. Журналист Postimees Теэт Корстен связался с писателем, чтобы узнать его мнение о происходящем сегодня с Россией и россиянами. 

- Акунин по-японски означает "злодей", но если читать его вместе с первой буквой имени, то получается известный террорист и анархист Бакунин. Вы не жалеете, что когда-то взяли такой псевдоним?

- Псевдоним у меня правильный. Литература - это всегда анархистское приключение. Нет ничего скучнее литературы, придерживающейся установленных правил.

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