Эксперт: боевые столкновения между Германией и РФ могут стать реальностью

"Он должен дать понять людям, что война может разразиться на восточном фланге НАТО. И что это будет проблемой не только для нескольких солдат. Это повлияет на все немецкое общество". По мнению Найтцеля, Германия больше не может безоговорочно полагаться на США как на оборонительную державу.

"Весьма вероятно, что [Дональд] Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году. Тогда может случиться так, что статья 5 соглашения НАТО - обязательство оказывать помощь в случае нападения - будет как минимум ослаблена. Путин может почувствовать смелость пересечь еще одну границу, - предупредил Найтцель. - Мы не знаем, что будет дальше, но мы должны быть готовы ко всему".

Найтцель также обвиняет Министерство обороны и Бундестаг в несправедливом обращении с солдатами. "Мы ожидаем, что наши солдаты будут готовы к войне. Но Минобороны до сих пор не решилось опубликовать на своем сайте имена кавалеров Почетного креста за отвагу", - рассказал он Der Spiegel.

"Комитет по обороне Бундестага также мог бы разместить в своем помещении мемориальную доску с этими именами, но не хочет", - сказал Найтцель. "Политики отправляют солдат на опасные для жизни миссии, вводят награды за героизм, но потом не решаются назвать имена награжденных".

Они не хотят прославлять солдат, говорит Найтцель. "Мы также можем упразднить Бундесвер. Но если мы собираемся продолжать тратить сумасшедшие суммы денег, мы должны признать их роль. Сущность военной профессии - боевая - должна быть выведена из зоны табу", - заявил историк.

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