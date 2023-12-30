Эксперт: боевые столкновения между Германией и РФ могут стать реальностью

Военный историк Зёнке Найтцель считает, что следует ожидать наихудшего сценария. Не исключено, что немцам вскоре придется воевать против российских войск. Кремлевский лидер Путин хочет "восстановить империю", поэтому оперативные возможности Бундесвера необходимо быстро улучшить, рассказал историк в интервью Der Spiegel.
Военный историк Зенке Найтцель полагает, что Бундесверу, возможно, вскоре придется начать войну против российских войск. "Мы не можем исключать возможность того, что через несколько лет немецким солдатам придется воевать, защищая территорию НАТО", - сказал он в интервью Der Spiegel.
Президент России Владимир Путин хочет "остановить расширение НАТО на восток и восстановить империю", предупредил он. Эти "имперские амбиции Москвы" идут рука об руку с "большой готовностью идти на жертвы" в российском обществе. Поэтому министру обороны Борису Писториусу необходимо быстро улучшить оперативные возможности Бундесвера. "Писториус должен построить Бундесвер так, чтобы через пять лет он мог воевать", - говорит историк, читающий лекции в Потсдамском университете.
План правительства Германии о постоянном размещении в Литве боевой бригады до 2027 года верен. "Литовская армия насчитывает всего около 15 тысяч мужчин и женщин и не имеет ни одного танка. В случае нападения России мы не должны сразу выводить на фронт все наши войска", - заявил Найтцель. Он защищал министра обороны Писториуса, которого критиковали за призыв Германии быть "готовой к войне".
"Он должен дать понять людям, что война может разразиться на восточном фланге НАТО. И что это будет проблемой не только для нескольких солдат. Это повлияет на все немецкое общество". По мнению Найтцеля, Германия больше не может безоговорочно полагаться на США как на оборонительную державу.
"Весьма вероятно, что [Дональд] Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году. Тогда может случиться так, что статья 5 соглашения НАТО - обязательство оказывать помощь в случае нападения - будет как минимум ослаблена. Путин может почувствовать смелость пересечь еще одну границу, - предупредил Найтцель. - Мы не знаем, что будет дальше, но мы должны быть готовы ко всему".
Найтцель также обвиняет Министерство обороны и Бундестаг в несправедливом обращении с солдатами. "Мы ожидаем, что наши солдаты будут готовы к войне. Но Минобороны до сих пор не решилось опубликовать на своем сайте имена кавалеров Почетного креста за отвагу", - рассказал он Der Spiegel.
"Комитет по обороне Бундестага также мог бы разместить в своем помещении мемориальную доску с этими именами, но не хочет", - сказал Найтцель. "Политики отправляют солдат на опасные для жизни миссии, вводят награды за героизм, но потом не решаются назвать имена награжденных".
Они не хотят прославлять солдат, говорит Найтцель. "Мы также можем упразднить Бундесвер. Но если мы собираемся продолжать тратить сумасшедшие суммы денег, мы должны признать их роль. Сущность военной профессии - боевая - должна быть выведена из зоны табу", - заявил историк.
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