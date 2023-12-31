Тарту - Валга - Рига: Эстония планирует запустить пассажирские поезда в Ригу

В наступающем году Elron в сотрудничестве с Министерством климата, Министерством регионального развития и сельского хозяйства Эстонии, городом Тарту и латвийскими партнерами планирует запустить пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Тарту - Валга - Рига.

"Первым этапом открытия пассажирского железнодорожного сообщения Тарту - Валга - Рига является сертификация используемых Elron в Эстонии дизельных поездов Stadler Flirt для движения по латвийским железным дорогам. Это обязательное условие для использования подвижного состава Elron в Латвии, - пояснил член правления Elron Мярт Эхренпрейс. - Мы начали подготовку к сертификации поездов и в последнюю неделю года отправили первые документы в Латвию".

По словам Эренпрейса, при запуске международной железнодорожной линии необходимо решить вопросы, начиная от группы поддержки и технической поддержки и заканчивая системой продажи билетов.

AS Eesti Liinirongid – государственное предприятие-оператор Эстонии, которое организует движение пассажирских поездов на принадлежащей Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS железной дороге. В 2022 году поездами Elron было совершено 7,1 млн поездок.

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