Вертолеты ВМС США потопили катера хуситов в Красном море после попытки захвата торгового судна

Вертолеты с авианосца USS Eisenhower и эсминца USS Gravely, находившихся неподалеку, отреагировали на призыв о помощи. Когда они прибыли к месту нападения и обратились к экипажам атакующих судов через громкоговорители, их обстреляли.

Вертолеты «открыли ответный огонь в целях самообороны, потопив три из четырех малых катеров и убив их экипаж», говорится в сообщении Centcom. Четвертый катер ретировался, с американской стороны обошлось без жертв и повреждений. На борту Maersk Hangzhou также никто не пострадал, и судно находится в мореходном состоянии.

Это уже второе нападение на судно Maersk Hangzhou за последние сутки: ранее оно подверглось ракетному обстрелу из районов Йемена, контролируемых хуситами. Американские эсминцы Gravely и Laboon открыли ответный огонь.

Согласно заявлению Centcom, в процессе оказания помощи контейнеровозу по двум кораблям ВМС США были выпущены две противокорабельные ракеты с территории, контролируемой хуситами.

Gravely уничтожил баллистические ракеты на подлете, заявили в Centcom, добавив, что это уже 23-я «незаконная атака хуситов на международное судоходство» с 19 ноября.

Кроме того, подразделение Минобороны Великобритании United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) сообщило об инциденте в Красном море примерно в 55 морских милях (101 км) к юго-западу от йеменского порта Ходейда.