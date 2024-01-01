Начиная с сегодня к системе э-здоровья нельзя подключиться с интернет-банком

NVD призывает жителей обеспечить себе полезные средства идентификации для доступа к своим электронным рецептам, э-листам нетрудоспособности, э-посланиям и другим данным о здоровье, доступным на сайте э-здоровья.

NVD сообщает, что переход на использование квалифицированных средств идентификации происходит "для обеспечения населению безопасного доступа к своим данным о здоровье, укрепляя тем самым безопасность системы э-здоровья и защиту персональных данных в целом". Наряду с переходом обеспечивается также соответствие Закону об электронной идентификации физических лиц и Правилам э-услуг госуправления, которые распространяются на государственные информационные системы, содержащие персональные данные особых категорий, в том числе данные о здоровье населения, сообщает NVD.

Если житель в настоящее время еще не использует какое-либо из надежных квалифицированных средств электронной идентификации, NVD рекомендует запланировать установку удобного для себя средства на смартфон или оформление eID, а также освоение необходимых навыков использования.

В NVD утверждают, что использование квалифицированных средств электронной идентификации личности "предоставляет гораздо более высокий уровень безопасности и более соответствует специфике э-здоровья", так как в нем накапливаются персональные данные особых категорий, в том числе данные о здоровье. То есть, квалифицированные средства содержат цифровой сертификат, который подлежит проверке и обеспечивает в цифровой среде такое удостоверение личности, которое равноценно предъявлению документов, удостоверяющих личность, очно.

Как и прежде, жители, которые по возрасту, здоровью или иной причине не используют цифровые инструменты, имеют возможность делегировать доступ своим взрослым детям, супругам или другим доверенным лицам к своим данным э-здоровья. Это можно сделать, обратившись в центр обслуживания клиентов NVD или в электронном виде.

При возникновении вопросов по подключению к системе э-здоровья можно обратиться в службу поддержки пользователей, позвонив по номеру телефона - для жителей: +37167803300, для медицинских работников: +37167803301 (ежедневно с 8:00 до 20:00) или написав по электронной почте на адрес support@eveseliba.gov.lv.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!