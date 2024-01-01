У педагогов повысили минимальную почасовую ставку

График роста минимальной ставки оплаты труда педагогов предусматривает, что минимальная ставка за один рабочий час педагогов с 1 января вырастет на 12,2% и составит 1374 евро в месяц за нагрузку 36 часов в неделю.

В свою очередь минимальная ставка зарплат дошкольных педагогов вырастет на 23% и составит 1526 евро в месяц за 40-часовую рабочую нагрузку в неделю. Таким образом, будет выполнено решение Конституционного суда о выравнивании минимальной ставки заработной платы дошкольных педагогов с минимальной месячной ставкой заработной платы остальных педагогов общего образования. Всего на выполнение решения Конституционного суда выделено дополнительное финансирование в размере 16 328 984 евро.

Оплата труда педагогов, занятых в образовании детей в возрасте от полутора до четырех лет, финансируется из бюджетов самоуправлений. Для обеспечения роста зарплат педагогов финансовые средства можно найти из бюджетов самоуправлений, что, по подсчетам Министерства образования и науки (МОН), индикативно составит 26,2 млн евро.

Повышены также минимальные месячные ставки заработной платы руководителей общеобразовательных учреждений и учебных заведений по интересам, а также методистов образования.

Для обеспечения роста увеличены расходы одного обучающегося. Так, размер целевой дотации на ребенка по программам дошкольного образования увеличен с 105,15 до 129,44 евро, на обучаемого 1-6 классов - с 108,64 до 121,93 евро, на обучаемого 7-9 классов - с 139,99 до 157,12 евро, а на обучаемого 10-12 классов - с 150,43 до 168,84 евро.

На 15,21 евро увеличен размер целевой дотации учащимся 1-9 классов в больницах и учреждениях социального обслуживания, в которых осуществляется обучение длительно больных детей и учащихся вне образовательного учреждения и по программам основного образования с более высокими запланированными результатами. В свою очередь на 16,23 евро увеличен размер целевой дотации для обучающихся 1-12 классов, которые осваивают специальные образовательные программы в классах (группах) специального образования или инклюзивно в общеобразовательных учреждениях, в том числе на заочном и дистанционном обучении по общеобразовательным программам.

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