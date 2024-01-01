Желтое предупреждение: в реках Латвии повышается уровень воды

Уровень воды в реках Латвии продолжает повышаться, поймы рек и низовья рек сильно затоплены, действует желтое предупреждение о высоком уровне воды, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
За последние сутки уровень воды в Даугаве от Суражи до Верхнедвинска поднялся на 6...29 см, на участке Пиедруя - Екабпилс - на 2...15 см в сутки, на остальных отрезках наблюдаются колебания. В основном уровень воды в реках бассейна Даугавы - в Дубне, Резекне, Айвиексте, Педедзе, Большой и Малой Югле - поднялся на 1...25 см за сутки. В Индрице, Оше и Огре уровень воды упал на 4...12 см за сутки.
На участке Гауи от Велены до Царникава уровень воды поднялся на 2...16 см. В остальных реках бассейна Гауи уровень воды поднялся на 4...21 см, за исключением Аматы близ Мелтури, где уровень воды снизился на 35 см. Уровень воды в Салаце снизился на 1...12 см, в Руе возле Вилниши и Седе возле Олери уровень воды поднялся на 20 и 6 см соответственно.
За минувшие сутки уровень воды в Лиелупе от Межотне до Слоки упал на 4...30 см. В остальных реках бассейна Лиелупе уровень воды в основном повысился на 1...35 см, за исключением Мемели и Мусы, где уровень воды понизился на 1...2 см.
На участке Венты от Лецавы до Кулдиги уровень воды снизился на 17...50 см, в районе Вендзавы повысился на 32 см. В Рое, Ирбе, Абаве, Риве и Барте у Дукупьи уровень воды поднялся на 3...14 см. В Циецере, Имуле, Барте в районе Скуоды и Дурбе уровень воды снизился на 12...59.
По наблюдениям LVĢMC, в первый день года реки большей частью свободны ото льда. По мере повышения уровня воды поймы и низменные территории будут затоплены еще сильнее.
С наступлением морозов в Латвии возникнут резкие колебания уровня воды, поэтому в некоторых регионах существует риск затопления значительно больших площадей.
LVĢMC предупреждает, что находиться на льду в эти дни опасно.
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