Желтое предупреждение: в реках Латвии повышается уровень воды

За последние сутки уровень воды в Даугаве от Суражи до Верхнедвинска поднялся на 6...29 см, на участке Пиедруя - Екабпилс - на 2...15 см в сутки, на остальных отрезках наблюдаются колебания. В основном уровень воды в реках бассейна Даугавы - в Дубне, Резекне, Айвиексте, Педедзе, Большой и Малой Югле - поднялся на 1...25 см за сутки. В Индрице, Оше и Огре уровень воды упал на 4...12 см за сутки.

На участке Гауи от Велены до Царникава уровень воды поднялся на 2...16 см. В остальных реках бассейна Гауи уровень воды поднялся на 4...21 см, за исключением Аматы близ Мелтури, где уровень воды снизился на 35 см. Уровень воды в Салаце снизился на 1...12 см, в Руе возле Вилниши и Седе возле Олери уровень воды поднялся на 20 и 6 см соответственно.