Сб, 6.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Проживающая в России блогер Саша Спилберг выступит в Риге. Это разрешено?

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Российский блогер Саша Спилберг
Российский блогер Саша Спилберг Фото: скриншот с Youtube/@SaySasha

"Известная своими энергичными сетами и неповторимым выбором треков Саша не просто диджей - она инфлюенсер, сенсация в TikTok и звезда YouTube, готовая придать вечеринке особую, огненную атмосферу", - так визит Спилберг в клуб First 12 января анонсирован на www.bilesuserviss.lv.

Судя по соцсетям, блогер последнее время живет в Москве и активно там выступает. Могут ли живущие в России артисты, не высказавшие антивоенную позицию, выступать в Латвии и действительно ли мероприятие состоится, разбирался RUS TVNET.

Выступление в Риге

12 января Саша Спилберг должна выступить в Риге в клубе First, свидетельствует информация на сайте www.bilesuserviss.lv, где можно приобрести билеты. 

Фото: скриншот с сайта bilesuserviss.lv

Организатором мероприятия значится компания Emboite SIA. Судя по видео, которое опубликовали организаторы, Спилберг собирается выступать в клубе в качестве диджея. 

Кто такая Саша Спилберг?

Саша Спилберг (настоящее имя - Александра Балковская) - российский видеоблогер, певица, композитор и актриса. Спилберг стала популярна на YouTube в 2010-х годах.

На момент написания материала у нее более 6,35 млн подписчиков на основном YouTube-канале Sasha Spilberg.

Спилберг родилась 27 ноября 1997 года в Москве. В семь лет по состоянию здоровья вместе с семьей переехала в Европу, жила на Кипре, в Италии и Швейцарии, в 13 лет вернулась в Россию. Тогда же она создала свой канал, первые видео она записывала на английском языке, после возвращения на родину она продолжила вести канал на русском языке.

На российском телевидении блогер начала появляться в 2015 году. В это же время она начала активно заниматься музыкальной карьерой.

В 2016 году Спилберг дебютировала в фильме "Взломать блогеров", на съемке которого российский "Фонд кино" выделил государственное финансирование. Кино с треском провалилось в ограниченном прокате и стало объектом исторической разгромной рецензии популярного в YouTube кинообозревателя BadComedian.

Тогдашний министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал фильм и поручил провести проверку целесообразности финансирования фильма. Одним из обстоятельств, на которые обратили внимание, стало то, что блогеры, исполнившие главные роли, сотрудничали с компанией Z Agency, совладельцем которой является Александр Балковский - отец Саши Спилберг, которая играет одну из главных ролей в фильме.

В 2017 году Саша Спилберг работала и училась на две страны: Россию и США. В апреле того же года Мединский дал интервью в блоге у Спилберг, а вскоре после этого она приняла участие в парламентских слушаниях, посвященных молодежной политике России. Выступление блогера в Госдуме РФ было о диалоге между государством и молодым поколением. Ее выступление вызвало резонанс в российском обществе и широко обсуждалось в СМИ.

В 2020 году Саша Спилберг на короткое время стала ведущей российского реалити-шоу "Дом-2".

Судя по соцсетям, на данный момент девушка проживает в Москве. Недавно блогер рассказала, что год назад у нее появилась мечта - стать диджеем. С тех пор она активно обучалась и выступала в московских клубах.

Отношение к войне

Блогер открыто не высказала свое отношение к войне, развязанной Россией против Украины. В соцсетях девушка показывает, как активно выступает в московских клубах и сотрудничает с российскими брендами.

Возникает вопрос, разрешено ли российским артистам, оставшимся в России после развязанной ею захватнической войны против Украины, в настоящее время выступать в Латвии?

Напомним, в 2022 году в Латвии уже было отменено выступление российского блогера Инстасамки (наст. имя - Дарья Зотеева). Ее выступление должно было пройти в клубе First в декабре 2022 года, но позже было перенесено на февраль 2023 года. Далее стало известно, что в феврале Дарья Зотеева не сможет приехать в Ригу, и ее концерт перенесли в очередной раз - на 22 апреля 2023 года.

Но концерт так и не состоялся, так как 14 апреля Инстасамку включили в "черный список" Латвии. Решение о включении гражданки России в список нежелательных граждан принималось на основании 2-й части 61-й статьи Иммиграционного закона. Рэперу и звезде TikTok на неопределенный срок установлен запрет на въезд в Латвию. В репертуаре Инстасамки нашли песню, один куплет которой посвящен прославлению Владимира Путина.

Саша Спилберг должна выступить в Риге в клубе First. Представитель клуба Патриция Василевска подтвердила RUS TVNET, что выступление Спилберг 12 января должно состояться.

На вопрос, есть ли у клуба предположения, что российского блогера могут не пустить в Латвию, она ответила, что эти решения не зависят от организаторов.

В Министерстве иностранных дел Латвии RUS TVNET сообщили, что министр иностранных дел имеет право включить лицо в список нежелательных лиц для Латвийской Республики в соответствии со второй частью статьи 61 Закона об иммиграции.

"Включение лиц в список нежелательных для Латвии лиц основано на фактических доказательствах деятельности указанного лица, в том числе прямой или косвенной поддержке российской агрессии в Украине и/или агрессивной политики России в отношении Украины, и/или подрыв территориального единства и суверенитета Украины. МИД во взаимодействии с компетентными учреждениями оценивает факты, попавшие в его поле зрения, но при этом не дает подробных комментариев по оценке каждого человека", - пояснила RUS TVNET представитель МИДа Диана Эглите.

После оценки доступной информации в настоящее время планов у МИДа по расширению этого списка нет.

При этом министерство напоминает организаторам мероприятий об обязанности тщательно оценивать общедоступную информацию о конкретных артистах и ​​оценивать, приемлемо ли сотрудничество с ними в текущих условиях и не создает ли такое сотрудничество репутационные, санкционные или иные риски.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх