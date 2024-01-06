Проживающая в России блогер Саша Спилберг выступит в Риге. Это разрешено?

На российском телевидении блогер начала появляться в 2015 году. В это же время она начала активно заниматься музыкальной карьерой.

В 2016 году Спилберг дебютировала в фильме "Взломать блогеров", на съемке которого российский "Фонд кино" выделил государственное финансирование. Кино с треском провалилось в ограниченном прокате и стало объектом исторической разгромной рецензии популярного в YouTube кинообозревателя BadComedian.

Тогдашний министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал фильм и поручил провести проверку целесообразности финансирования фильма. Одним из обстоятельств, на которые обратили внимание, стало то, что блогеры, исполнившие главные роли, сотрудничали с компанией Z Agency, совладельцем которой является Александр Балковский - отец Саши Спилберг, которая играет одну из главных ролей в фильме.

В 2017 году Саша Спилберг работала и училась на две страны: Россию и США. В апреле того же года Мединский дал интервью в блоге у Спилберг, а вскоре после этого она приняла участие в парламентских слушаниях, посвященных молодежной политике России. Выступление блогера в Госдуме РФ было о диалоге между государством и молодым поколением. Ее выступление вызвало резонанс в российском обществе и широко обсуждалось в СМИ.

В 2020 году Саша Спилберг на короткое время стала ведущей российского реалити-шоу "Дом-2".