Рижские приюты в холодную погоду будут работать круглосуточно

Столичная дума также призывает рижан быть отзывчивыми и не проходить мимо людей, оказавшихся в беспомощной ситуации.

Ночные приюты переходят на круглосуточную работу, когда температура воздуха опускается ниже -10 градусов, а также предоставляют обеды.

В такую погоду приюты также принимают бездомных в состоянии легкого алкогольного опьянения, за исключением ночного приюта на улице Мазюмправас, 8. Людей в сильном опьянении круглосуточно принимает приют на ул. Гайзиня, 7.

В столице имеется семь ночных приютов и два дневных центра для бездомных.

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