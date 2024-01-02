В Саласпилсе переименовали улицу Маскавас

Улица Маскавас в Саласпилсе появилась в 1971 году на границе поселка Кестерциемс во время строительства многоквартирных домов для строителей Рижской ГЭС.

Саласпилсская дума, как и многие другие самоуправления, решила отказаться от названий, связанных с советским оккупационным режимом, поддерживая позицию государства в связи с агрессией России против Украины, и изменить название улицы Маскавас на такое, которое вписывается в латышскую культурную среду, способствует сохранению и развитию ее ценностей, соответствует традициям латышского языка и истории Латвии.