Социолог о частных авиарейсах Кариньша: такие скандалы цементируют нигилизм общества

Социолог и руководитель Центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш в интервью передаче Латвийского телевидения Šodienas jautājums подчеркнул, что такие скандалы, как освещение частных авиарейсов Кариньша, "цементируют нигилизм общества".
"В очередной раз мы видим, что через такие скандалы, такие вещи буквально цементируются нигилизм и цинизм общества в связи с политикой - все они одинаковы, никому из них нельзя доверять", - заявил Кактиньш.
Он также добавил, что для части общества использование таких частных авиарейсов кажется соответствующим должности главы государства.
Кактиньш также положительно отозвался о новогоднем обращении нынешнего премьера, добавив, что, правда, лично ему речь президента Эдгара Ринкевича понравилась больше. "Она была проще, короче, человечнее", - отметил Кактиньш.
Второй гость передачи, политолог Мартиньш Даугулис, комментируя обращение Силини, отметил, что премьер не избегала слова "я".
"Если мы сравниваем с предыдущими премьерами, то употребление слова "я" в обращении, это неслияние с толпой - это и есть такая достаточно новая вещь в языке", - сказал Даугулис.
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