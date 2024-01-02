Социолог о частных авиарейсах Кариньша: такие скандалы цементируют нигилизм общества

"В очередной раз мы видим, что через такие скандалы, такие вещи буквально цементируются нигилизм и цинизм общества в связи с политикой - все они одинаковы, никому из них нельзя доверять", - заявил Кактиньш.

Он также добавил, что для части общества использование таких частных авиарейсов кажется соответствующим должности главы государства.

Кактиньш также положительно отозвался о новогоднем обращении нынешнего премьера, добавив, что, правда, лично ему речь президента Эдгара Ринкевича понравилась больше. "Она была проще, короче, человечнее", - отметил Кактиньш.

Второй гость передачи, политолог Мартиньш Даугулис, комментируя обращение Силини, отметил, что премьер не избегала слова "я".

"Если мы сравниваем с предыдущими премьерами, то употребление слова "я" в обращении, это неслияние с толпой - это и есть такая достаточно новая вещь в языке", - сказал Даугулис.

Подробнее смотрите в передаче Šodienas jautājums!

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