Сергей Марченко Фото: DW

Венгрия препятствует предоставлению помощи Украине

Например, регулярно демонстрирует такую позицию, выступая вопреки общему мнению ЕС, венгерский премьер-министр Виктор Орбан. На последнем саммите Европейского Союза в середине декабря он, используя право вето, препятствовал принятию решения о предоставлении долгосрочной помощи Украине до 2026 года в размере 50 млрд евро. Впрочем, если Венгрия 1 февраля, на специальном саммите ЕС, проголосует против предоставления помощи, это не значит, что Украина не получит европейских денег. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в середине декабря. Деньги так или иначе будут предоставлены, подчеркивают дипломаты в Брюсселе, которые сейчас разрабатывают "план Б".

Специальный фонд помощи Украине

Напомним, что Еврокомиссия предложила выделять долгосрочную макроэкономическую финансовую помощь Украине из регулярного бюджета ЕС. Такая модель использовалась уже в прошлом году для предоставления 18 млрд евро Киеву в виде нескольких траншей. Этот механизм должен был стать обязательным на ближайшие несколько лет - но Будапешт блокирует его, пытаясь добиться от ЕС выполнения своих требований.