Видео ⟩ В новогоднюю ночь пропал из гостевого дома: брат рассказывает о поисках Лауриса

Поиски Лауриса Заубе, пропавшего в канун Нового года, продолжаются. Семья молодого человек активно ищет его, а также просит помощи общественности, сообщает программа Degpunktā.
На празднование Нового года в гостевом доме собралось около 80 человек, лишь немногие из которых были друзьями Лауриса. Марис, брат Лауриса надеется, что полиция допросит всех гостей, поскольку у самой семьи нет такой возможности.
У семьи пока нет версии того, что могло случиться с Лаурисом. Он никогда раньше не пропадал и не заставлял нервничать из-за своего отсутствия.
Марис говорит, что в телефоне пропала навигация около 3:30 ночи. Место находилось недалеко от плотины.
Куртка Лауриса осталась в гостевом доме.
Марис говорит, что к поискам привлечены кинологи с собаками и дронами, но в воде пока не искали.
Уже сообщалось, что в социальной сети Facebook 1 января появилось сообщение, что в новогоднюю ночь пропал молодой человек по имени Лаурис Заубе.
Приметы: рост 195 см, спортивное телосложение, короткая борода, светлые волосы. Он был одет в белую футболку, серые брюки и белую спортивную обувь.
Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении юноши, позвонив по номеру телефона 67086678 или 110.
Полиция также призывает людей, которые были на новогоднем мероприятии в гостевом доме Pēterstraupes, и у которых есть фотографии или видео, на которых можно увидеть Лауриса, дать о себе знать.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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