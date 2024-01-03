Видео ⟩ В новогоднюю ночь пропал из гостевого дома: брат рассказывает о поисках Лауриса

На празднование Нового года в гостевом доме собралось около 80 человек, лишь немногие из которых были друзьями Лауриса. Марис, брат Лауриса надеется, что полиция допросит всех гостей, поскольку у самой семьи нет такой возможности.

У семьи пока нет версии того, что могло случиться с Лаурисом. Он никогда раньше не пропадал и не заставлял нервничать из-за своего отсутствия.

Марис говорит, что в телефоне пропала навигация около 3:30 ночи. Место находилось недалеко от плотины.

Куртка Лауриса осталась в гостевом доме.

Марис говорит, что к поискам привлечены кинологи с собаками и дронами, но в воде пока не искали.

Уже сообщалось, что в социальной сети Facebook 1 января появилось сообщение, что в новогоднюю ночь пропал молодой человек по имени Лаурис Заубе.

Приметы: рост 195 см, спортивное телосложение, короткая борода, светлые волосы. Он был одет в белую футболку, серые брюки и белую спортивную обувь.

Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении юноши, позвонив по номеру телефона 67086678 или 110.

Полиция также призывает людей, которые были на новогоднем мероприятии в гостевом доме Pēterstraupes, и у которых есть фотографии или видео, на которых можно увидеть Лауриса, дать о себе знать.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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