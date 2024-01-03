VDD задержала гражданина России, который собирал информацию о военных объектах в Латвии

Уголовный процесс в отношении этого лица был возбужден 18 декабря прошлого года, за незаконный сбор и передачу секретной информации и иной информации иностранной разведке по ее поручению.

Информация, полученная VDD в ходе расследования, показывает, что человек собирал и передал российским спецслужбам информацию об объектах критически важной инфраструктуры и военных объектах в Латвии.

По информации, имеющейся в распоряжении VDD, гражданин России также оказывал российским спецслужбам иную поддержку для обеспечения деятельности против Латвии.

VDD провело уголовно-процессуальные действия на пяти связанных с личностью объектах в Риге и окрестностях. Для углубленного исследования было изъято большое количество носителей информации и документов.

В качестве меры безопасности подозреваемый был заключен под стражу.

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