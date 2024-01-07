Выборы президента в Украине: как и когда они (не) могут состояться

Законодательство - против выборов

О непроведении выборов в военное время гласит Закон о военном положении, а также Избирательный кодекс Украины. В Украине военное положение было объявлено 24 февраля 2022 года, и ничто не говорит о его скорой отмене.

В то же время в Конституции Украины прямого запрета на проведение выборов во время военного положения нет. При этом изменения в законы можно внести даже во время войны, а вот изменения в Конституцию во время военного положения вносить запрещено.

Технически при достаточной политической воле найти законодательное решение для проведения выборов в Украине сложно, но возможно. Однако существуют и другие преграды.

Почему выборы в воюющей Украине почти невозможно организовать?

Помимо законодательных сложностей проведению выборов угрожает несколько серьезных факторов.

Во-первых, из страны иммигрировало несколько миллионов граждан. Во-вторых, трудно представить, как будет организовано голосование для действующих военнослужащих ВСУ, а также для украинцев на оккупированных РФ территориях. Кроме того, избирательные участки могут стать мишенью для российских атак.

Таким образом, выборам может не хватить легитимности и признания, а само их проведение может быть небезопасным.

При этом сложно спрогнозировать, в какой момент Киев все-таки решится на выборы нового президента. Война в Украине приобрела окопный характер, напоминая по структуре Первую мировую с большим количеством жертв при минимальных изменениях на линии фронта. Такими темпами без больших перемен боевые действия, к сожалению, могут длиться годами.