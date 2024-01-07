Выборы президента в Украине: как и когда они (не) могут состояться

Один из главных политических вопросов в Украине в последнее время - потенциальное проведение выборов президента весной 2024 года. Собрали, что известно на данный момент.
Законодательство - против выборов
О непроведении выборов в военное время гласит Закон о военном положении, а также Избирательный кодекс Украины. В Украине военное положение было объявлено 24 февраля 2022 года, и ничто не говорит о его скорой отмене.
В то же время в Конституции Украины прямого запрета на проведение выборов во время военного положения нет. При этом изменения в законы можно внести даже во время войны, а вот изменения в Конституцию во время военного положения вносить запрещено.
Технически при достаточной политической воле найти законодательное решение для проведения выборов в Украине сложно, но возможно. Однако существуют и другие преграды.
Почему выборы в воюющей Украине почти невозможно организовать?
Помимо законодательных сложностей проведению выборов угрожает несколько серьезных факторов.
Во-первых, из страны иммигрировало несколько миллионов граждан. Во-вторых, трудно представить, как будет организовано голосование для действующих военнослужащих ВСУ, а также для украинцев на оккупированных РФ территориях. Кроме того, избирательные участки могут стать мишенью для российских атак.
Таким образом, выборам может не хватить легитимности и признания, а само их проведение может быть небезопасным.
При этом сложно спрогнозировать, в какой момент Киев все-таки решится на выборы нового президента. Война в Украине приобрела окопный характер, напоминая по структуре Первую мировую с большим количеством жертв при минимальных изменениях на линии фронта. Такими темпами без больших перемен боевые действия, к сожалению, могут длиться годами.
Контрнаступление и выборы
В течение последних двух лет нынешний президент Зеленский сделал несколько противоречивых заявлений о возможности проведения президентских выборов в Украине - от абсолютной готовности до заявления "сейчас не время для выборов", прозвучавшего 6 ноября 2023 года в его ежедневном обращении. Очевидно, что в один момент произошел перелом.
На протяжении 2022 года Украина планомерно освобождала оккупированные РФ территории, однако в 2023 этот процесс практически сошел на нет. Ставки на большое контрнаступление окончились огорчением - ВСУ не удалось достичь желаемого.
Сомнения насчет отмены выборов появились вместе с первыми неудачами украинских войск. В этом есть прямая зависимость. Зеленский - большая фигура военного времени, и происходящее на фронте напрямую отождествляется с ним. Низкие довоенные рейтинги и резкий взлет после разгрома российских войск под Киевом показывают, на чем вырос его рейтинг.
Неудачи контрнаступления ВСУ привели и к более пристальной критике Зеленского, в том числе в связи с закрытием границ для мужского населения Украины и всеобщей мобилизацией, иногда - принудительной. Примечательно, что в Украине на это начали обращать внимание лишь в результате неудач контрнаступления, хотя соответствующие законы были введены сразу же после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Для президента воюющей страны одно дело, когда общество воодушевлено и сплочено, а на фронте заметны успехи, и другое - когда военная ситуация заморожена, контрнаступление обернулось возможной потерей Авдеевки, а предъявить населению и союзникам за год военных действий, оказывается, практически нечего. В отличие от России, которая оккупировала руины Бахмута, что информационно можно хоть как-то "продать" своим апологетам. Это тоже влияет на моральное состояние военнослужащих - как уже действующих, так и потенциальных.
Правительство страны в состоянии войны не подлежит критике, когда оно эффективно в главной поставленной цели - спасении государства. Все недостатки, ошибки, убытки можно отложить до победы. Если же промахи системы не приближают к победе, а отдаляют ее, то зачем во власти нужны люди, которые не выносят выпавший на них груз ответственности?
Тем временем в западных странах также раздаются немногочисленные голоса о необходимости выборов - для демократического Запада чуждо такое явление, как отмена выборов власти. Важность голосов из Европы и США усиливается зависимостью ВСУ от поставок западного вооружения.
Кандидаты
Осенью 2023 года о желании баллотироваться на выборы высказался бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который застал начало войны в команде Зеленского, а сейчас перебрался в оппозиционный лагерь.
При этом других политиков и медиаспикеров, которые заявили бы о желании участвовать в выборах, не нашлось.
Наивысший кредит доверия среди украинцев имеет военачальник ВСУ - генерал Валерий Залужный. Пожалуй, если бы выборы состоялись и Залужный в них участвовал, он стал бы главным фаворитом. Однако сам главком о желании участвовать в выборах не высказывался. По словам Арестовича, Залужный - военный человек до мозга костей, который ставит перед собой другую задачу - обеспечить национальную безопасность Украины.
Собственное же решение выдвигаться Арестович объясняет неудовлетворенностью сегодняшней политикой в Украине. Среди своих целей он указывает борьбу с коррупцией, а также высказывается против Украины как "монокультурного государства". В пользу проведения выборов Арестович указывает исторический прецедент - переизбрание Авраама Линкольна президентом США в 1865 году во время Гражданской войны.
Главное же радикальное различие между Зеленским и Арестовичем как кандидатами в том, что Зеленский отверг возможность вести переговоры с Путиным, в то время как Арестович, наоборот, допускает такой исход и даже высказался об отсутствии перспектив выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. Свой скепсис Арестович обосновывает желанием прекратить жертвы и достичь перемирия.
Зеленский же не может позволить упомянуть что-либо о переговорах с Путиным, иначе от него отвернутся потенциальные избиратели. Если отталкиваться от опросов, сейчас большинство украинцев поддерживает стремление к полному освобождению своих территорий, однако каждый день с потерями личного состава, но без военных успехов на фронте, вероятно, играет в пользу кандидата за перемирие.
Дилемма Зеленского
На Зеленского война обрушилась, когда он уже был президентом. Даже если он не очень успешен в ее ведении, его ответственность можно немного смягчить. Другое дело, если Зеленский пойдет на продление собственных полномочий. В таком случае списать военные неудачи на тяжесть своего положения будет гораздо сложнее.
В случае выборов с кандидатом, выступающим за переговоры с Путиным, у Зеленского все равно остаются высокие шансы на победу, так как, судя по опросам, большинство украинцев продолжают выступать за полную деоккупацию территории страны.
Диктатор чрезвычайного положения
А что в таком случае делать? Не проводить выборы много лет?
В истории уже был случай, когда человек пробыл у власти 30 лет благодаря введенному им же чрезвычайному положению. Это бывший президент Египта Мухаммед Хосни Сейид Мубарак, который правил страной с 1981 по 2011 год. Покинул президентский пост Мубарак не по своей воле, а в результате массовой манифестации против его режима. При Мубараке выборы прошли лишь единожды - в 2005 году.
Как это стало возможным? Предыдущий президент Египта Анвар Садат был убит исламистами во время военного парада в 1981 году. Мубарак встал на его место и сразу же ввел чрезвычайное положение. В 1987, 1993 и 1999 годах вместо президентских выборов Мубарак через референдумы по продлению чрезвычайного положения продлевал свои полномочия. Всякий раз это объяснялось особым положением и внешней угрозой, а в качестве довода Мубарак указывал на горькую судьбу предыдущего президента.
Выход есть?
Теоретически в Украине за отсутствием лучших альтернатив можно ввести технологию электронного голосования - например, через украинскую разработку "Дию", установленную на телефонах многих украинцев - как оставшихся, так и выехавших. В РФ электронное голосование критиковали как удобную брешь для фальсификаций, однако в Украине оно может и спасти само намерение провести выборы, и обеспечить безопасность голосующих.
В сложившейся определенно непростой ситуации следующий вариант был бы хорошим компромиссным решением: назначить какой-то гарантированный срок проведения выборов вне зависимости от ситуации в стране (допустим, перенести выборы на март 2025 года) и провести их дистанционно.
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