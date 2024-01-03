Видео ⟩ Почему не удалось спасти жизнь мужчине, застрявшему в тракторе в канаве

Местные жители считают, что жизнь мужчины можно было спасти, если бы спасатели прибыли на место раньше.

Командир Мадонской части Государственной пожарно-спасательной службы Арнис Шмугайс сообщил, что по предварительной информации, на вызов в 16:45 - из расположенного в 17 километрах Мадонского депо - выехали две пожарные бригады.

Дорога, по которой двигались спасатели, оказалась перекрыта лесовозом. Руководитель спасательных работ принял решение идти пешком полтора километра, а водители решили объехать лесовозы по полю.

Первые спасатели прибыли на место в 17:23. Спасательную операцию осложнили сложные погодные условия.

Задействовав дополнительную технику, удалось освободить застрявшего в тракторе мужчину, к сожалению, он уже был мертв.

"Каждый спасатель хочет спасти, увидеть благополучный исход. Здесь такого не было. Видя тех работников следующим утром, говоря с ними, понимаешь, что для них это глубокое переживание. Не так, что просто очередной рабочий день. Для них это стало ударом", - сказал Арнис Шмугайс.

Видео: Сюжет программы 4. studija

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