Видео ⟩ Почему не удалось спасти жизнь мужчине, застрявшему в тракторе в канаве

23 ноября прошлого года в Праулиенской волости произошло трагическое событие. Водитель оказался в ловушке, когда трактор съехал в канаву. К сожалению, спасателям не удалось спасти жизнь мужчины, а местные жители до сих пор в недоумении от этого, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Местные жители считают, что жизнь мужчины можно было спасти, если бы спасатели прибыли на место раньше.
Командир Мадонской части Государственной пожарно-спасательной службы Арнис Шмугайс сообщил, что по предварительной информации, на вызов в 16:45 - из расположенного в 17 километрах Мадонского депо - выехали две пожарные бригады.
Дорога, по которой двигались спасатели, оказалась перекрыта лесовозом. Руководитель спасательных работ принял решение идти пешком полтора километра, а водители решили объехать лесовозы по полю.
Первые спасатели прибыли на место в 17:23. Спасательную операцию осложнили сложные погодные условия.
Задействовав дополнительную технику, удалось освободить застрявшего в тракторе мужчину, к сожалению, он уже был мертв.
"Каждый спасатель хочет спасти, увидеть благополучный исход. Здесь такого не было. Видя тех работников следующим утром, говоря с ними, понимаешь, что для них это глубокое переживание. Не так, что просто очередной рабочий день. Для них это стало ударом", - сказал Арнис Шмугайс.
Видео: Сюжет программы 4. studija
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