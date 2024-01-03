Заболеваемость гриппом в Латвии растет; чаще всего болеют маленькие дети

С 25 по 31 декабря в Латвии наблюдалось небольшое снижение числа случаев заболевания Covid-19. Лабораторно был подтвержден 251 случай Covid-19 по сравнению с 276 неделей ранее. Было проведено 955 лабораторных тестов, по сравнению с 850 неделей ранее, а 157 пациентов с Covid-19 были госпитализированы. Неделей ранее число госпитализаций достигло 218, а за две недели до того - 322.

На предыдущей неделе 11 пациентов были госпитализированы с тяжелым течением заболевания, а в возрастной группе 50 лет и старше был зарегистрирован 21 случай смерти с Covid-19.

Средний уровень заболеваемости гриппом в Латвии на прошлой неделе вырос, хотя еще не превысил эпидемический порог. Лабораторно подтверждены 16 случаев гриппа, все образцы положительны на грипп типа А.

На прошлой неделе к семейным врачам с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей обратились 779 пациентов, из них у 44 был диагностирован грипп на основании типичной клинической картины. За неделю до этого 32 случая были зарегистрированы в Вентспилсе, Юрмале, Екабпилсе, Елгаве, Даугавпилсе и Риге.

Наибольшая заболеваемость гриппом зарегистрирована в возрастной группе до четырех лет.

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