Нагая девушка в нарисованной одежде всколыхнула спортзал и соцсети

26-летняя Наталья решила нарисовать себе одежду краской: за 6 часов она нарисовала себе синие леггинсы, а верхнюю часть "облачила" в фиолетовый спортивный бюстгальтер. Потом, надев на разукрашенное обнаженное тело черную спортивную куртку на молнии, отправилась в ближайший спортивный зал.



Уже через несколько минут к ней подошел один из посетителей и посоветовал даме покинуть зал, раз уж у нее нет одежды. На что девушка ответила, что она одета. Мужчина подчеркнул, что это не одежда и добавил, что снимать видео в зале тоже нельзя.



"Парень в спортзале прессует меня за то, что я раскрашена"