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Нагая девушка в нарисованной одежде всколыхнула спортзал и соцсети

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Девушка подверглась критике в социальных сетях после того, как поделилась скандальным видео о социальном эксперименте.

26-летняя Наталья решила нарисовать себе одежду краской: за 6 часов она нарисовала себе синие леггинсы, а верхнюю часть "облачила" в фиолетовый спортивный бюстгальтер. Потом, надев на разукрашенное обнаженное тело черную спортивную куртку на молнии, отправилась в ближайший спортивный зал.

Уже через несколько минут к ней подошел один из посетителей и посоветовал даме покинуть зал, раз уж у нее нет одежды. На что девушка ответила, что она одета. Мужчина подчеркнул, что это не одежда и добавил, что снимать видео в зале тоже нельзя. 

"Парень в спортзале прессует меня за то, что я раскрашена"


Наталья опубликовала видео под названием: "Парень в спортзале критикует меня за нарисованные штаны", добавив, что окружающие отреагировали так, будто это конец света.

"Оставьте меня в покое и дайте мне тренироваться!", - написала она.

Однако люди в соцсетях ее не поддержали, заявив что мужчина прав: в спортзале должна быть соответствующая одежда, так что Наталья тщетно пытается разыграть жертву.

Три дня спустя она публично извинилась: к тому времени ролик уже набрал три миллиона просмотров.

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