Лукашенко запретил судить себя после ухода с поста президента Беларуси

Согласно поправкам, бывший президент Беларуси и члены его семьи сохраняют иммунитет и право пользования государственной недвижимостью.

Бывшего президента нельзя будет судить за любые преступлениями, которые он совершил за время своего правления.

Также не допускаются любые процессуальные действия в отношении экс-главы белорусского государства и лишение его свободы.

Все активы и имущество бывшего президента также будут неприкосновенны.

Глава Беларуси Александр Лукашенко пока единственный человек, занявший пост президента Беларуси. В 2020 году его седьмой раз "переизбрали" на должность президента.

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