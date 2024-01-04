Хакеры из России проникли в системы "Киевстар" еще в мае

Российские хакеры находились внутри систем украинского мобильного оператора "Киевстар", подвергшегося масштабной кибератаке в середине декабря, по меньшей мере с мая 2023 года, сообщило в четверг, 4 января, агентство Reuters со ссылкой на главу департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка.

По словам Витюка, первые попытки хакеров проникнуть в системы "Киевстара" были еще в марте. "На данный момент мы можем с уверенностью сказать, что они находились в системе как минимум с мая 2023 года. Я не могу сейчас сказать, с какого времени у них был полный доступ - наверное, как минимум с ноября", - сказал он.

Уничтожение тысяч виртуальных серверов

В результате декабрьской кибератаки, утверждает Витюк, было уничтожено "почти все", включая тысячи виртуальных серверов. Он назвал этот взлом первым примером кибератаки, которая "полностью разрушила ядро ​​оператора связи".