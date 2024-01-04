Организаторы Евровидения объявили неожиданную новость о новых странах-участниках

"Новый год! Новые новости! Мы рады подтвердить, что Карибы приедут на песенный конкурс Евровидение-2024. Следите за обновлениями, мы не можем дождаться, чтобы рассказать вам больше", - говорится в сообщении.

Отметим, это не первый раз, когда неевропейская страна принимает участие в Евровидении. В частности, это касается Израиля, Австралии, Кипра, Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Марокко.

В настоящее время 37 стран подтвердили свое участие в песенном конкурсе. После 30-летнего перерыва вернулся Люксембург, который последний раз выступал на сцене конкурса в 1993 году.

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