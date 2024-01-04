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Видео ⟩ РФ сообщила об использовании передовой системы в Украине. ВСУ уничтожили ее в тот же день (1)

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РФ сообщила об использовании передовой разведывательной системы "1К148 Ястреб-АВ". ВСУ уничтожили ее в тот же день
РФ сообщила об использовании передовой разведывательной системы "1К148 Ястреб-АВ". ВСУ уничтожили ее в тот же день Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вооруженные силы Украины уничтожили современную разведывательную систему армии РФ. Это произошло ровно в тот же день, когда россияне сообщили об ее применении на поле боя, сообщает Insider.

Минобороны России и ряд кремлевских пропагандистских СМИ заявили, что на фронт в Украину доставлена ​​система военной разведки "1К148 Ястреб-АВ", предназначенная для определения траектории артиллерийских снарядов, стоимостью 250 миллионов долларов.

Москва описывала разведывательную систему как очень современный и эффективный инструмент. Он был уничтожен украинскими вооруженными силами через несколько часов после этого объявления.

Украинские спецслужбы сообщили в Telegram, что разведчики выяснили местонахождение системы (оно пока неизвестно).

Затем украинские силы произвели выстрелы из ракетного комплекса HIMARS по системе. На опубликованном в соцсетях видео видно, что "1К148 Ястреб-АВ" был нанесен значительный ущерб.

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