Минобороны России и ряд кремлевских пропагандистских СМИ заявили, что на фронт в Украину доставлена ​​система военной разведки "1К148 Ястреб-АВ", предназначенная для определения траектории артиллерийских снарядов, стоимостью 250 миллионов долларов.

HIMARS time!

A perfect shot destroys a russian 1K148 Yastreb-AV counter-fire radar system worth around $250 million.



📹: ⁦@SOF_UKR⁩ pic.twitter.com/i2iNZnhjxa — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 3, 2024

Москва описывала разведывательную систему как очень современный и эффективный инструмент. Он был уничтожен украинскими вооруженными силами через несколько часов после этого объявления.

Украинские спецслужбы сообщили в Telegram, что разведчики выяснили местонахождение системы (оно пока неизвестно).

Затем украинские силы произвели выстрелы из ракетного комплекса HIMARS по системе. На опубликованном в соцсетях видео видно, что "1К148 Ястреб-АВ" был нанесен значительный ущерб.

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