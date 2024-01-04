Дело Эпштейна: с обвиняемым в педофилии были связаны Трамп, Клинтон, принц Эндрю и не только

Фото: Andrew Wilkow

Документы включают показания Джоанны Сьоберг. Максвелл завербовала Сьоберг, когда ей было 20 лет. Эпштейн "однажды сказал, что Клинтону нравятся молодые женщины, имея в виду девочек", - свидетельствовала Сьоберг.

В 2019 году представитель Билла Клинтона заявила, что "президент Клинтон ничего не знает об отвратительных преступлениях, в которых Джеффри Эпштейн признал себя виновным во Флориде несколько лет назад, и о тех, в которых ему недавно было предъявлено обвинение в Нью-Йорке".

Сьоберг показала, что она встретила поп-легенду Майкла Джексона на вилле Эпштейна в Палм-Бич, Флорида, но не делала ему массажа. Еще одно имущество Эпштейна якобы посетил иллюзионист Дэвид Копперфильд, который "показывал фокусы" и дружелюбно относился к Эпштейну.

"Копперфильд когда-нибудь обсуждал с вами отношения Джеффри с молодыми девушками?", - спросили Сьоберг в суде.

"Он спросил, знаю ли я, что девушкам платят за то, что они находят других девушек", - сказала Сьоберг. На вопрос, уточнил ли Копперфильд, идет ли речь о несовершеннолетних девочках, она ответила отрицательно.

В документах также вскользь упоминается имя Трампа. Сьоберг показала, что, как только частный самолет Эпштейна не смог приземлиться в Нью-Йорке из-за шторма, они якобы отправились в казино Трампа в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

Сьоберг показала, что британский принц Эндрю схватил ее за грудь.

В 2021 году Джуффре подала в суд на принца Эндрю за сексуальное насилие. В 2022 году по делу было достигнуто внесудебное соглашение, предусматривающее передачу пожертвования в благотворительную организацию Джуффре, которая работает с жертвами торговли людьми. Британский принц Эндрю отвергает обвинения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!