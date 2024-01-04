Дело Эпштейна: с обвиняемым в педофилии были связаны Трамп, Клинтон, принц Эндрю и не только

Суд США обнародовал документы, в которых упоминаются имена политиков и звезд шоу-бизнеса, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в педофилии. Внесение в этот список означает лишь то, что имя рассматриваемого лица фигурировало в ходе судебного процесса по делу Эпштейна, например, в связи с посещением одной из недвижимости Эпштейна, сообщает The Guardian.
Самыми известными людьми, упомянутыми в документах, являются британский принц Эндрю, обвиняемый в похищении людей, бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, а также иллюзионист Дэвид Копперфильд, которым не предъявлено никаких обвинений.
Миллиардер Эпштейн, осужденный за найм несовершеннолетней проститутки более десяти лет назад, был арестован 6 июля 2019 года. Ранее в Майами он избегал подобных обвинений, где достиг соглашения с прокуратурой о внесудебном урегулировании дела.
Эпштейну предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с торговлей людьми в период с 2002 по 2005 год. Преступления предположительно произошли в Нью-Йорке и Палм-Бич, штат Флорида.
В 2021 году британскую светскую львицу Гислейн Максвелл признали виновной в передаче Эпштейну девочек-подростков для сексуальной эксплуатации, за что ее приговорили к 20 годам тюремного заключения.
Документы, рассекреченные в связи с делом жертвы Эпштейна и Максвелл Вирджинии Джуффре против Максвелл. Максвелл наняла Джуффре в возрасте 17 лет - сначала заявив, что она будет работать массажисткой, но на самом деле для оказания сексуальных услуг Эпштейну и его влиятельным друзьям, в частности британскому принцу Эндрю.
Документы включают показания Джоанны Сьоберг. Максвелл завербовала Сьоберг, когда ей было 20 лет. Эпштейн "однажды сказал, что Клинтону нравятся молодые женщины, имея в виду девочек", - свидетельствовала Сьоберг.
В 2019 году представитель Билла Клинтона заявила, что "президент Клинтон ничего не знает об отвратительных преступлениях, в которых Джеффри Эпштейн признал себя виновным во Флориде несколько лет назад, и о тех, в которых ему недавно было предъявлено обвинение в Нью-Йорке".
Сьоберг показала, что она встретила поп-легенду Майкла Джексона на вилле Эпштейна в Палм-Бич, Флорида, но не делала ему массажа. Еще одно имущество Эпштейна якобы посетил иллюзионист Дэвид Копперфильд, который "показывал фокусы" и дружелюбно относился к Эпштейну.
"Копперфильд когда-нибудь обсуждал с вами отношения Джеффри с молодыми девушками?", - спросили Сьоберг в суде.
"Он спросил, знаю ли я, что девушкам платят за то, что они находят других девушек", - сказала Сьоберг. На вопрос, уточнил ли Копперфильд, идет ли речь о несовершеннолетних девочках, она ответила отрицательно.
В документах также вскользь упоминается имя Трампа. Сьоберг показала, что, как только частный самолет Эпштейна не смог приземлиться в Нью-Йорке из-за шторма, они якобы отправились в казино Трампа в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.
Сьоберг показала, что британский принц Эндрю схватил ее за грудь.
В 2021 году Джуффре подала в суд на принца Эндрю за сексуальное насилие. В 2022 году по делу было достигнуто внесудебное соглашение, предусматривающее передачу пожертвования в благотворительную организацию Джуффре, которая работает с жертвами торговли людьми. Британский принц Эндрю отвергает обвинения.
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