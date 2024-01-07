Возлюбленная Олега Филя назвала его самые ценные подарки

Кристине рассказала, что это путешествия. "Наиболее ярко мне запомнились те поездки, когда он сам что-то планировал. Тот факт, что он находит для этого время в своем плотном графике".

Кристине очень ценит, что Олег бронирует ее любимые места. Путешествия теперь являются неотъемлемой частью жизни пары, но Кристине до сих пор помнит самую первую совместную поездку - в Монако, куда они возвращаются раз в год.

На вопрос, где она испытала культурный шок, Кристине отвечает, что это Мальдивы. Однако на данный момент Мальдивы уже не кажутся такой экзотикой, ведь пара бывала там несколько раз. "Теперь это похоже на ежегодную традицию Дня святого Валентина - просто нужно ехать".

Путешествуя, пара наслаждается не только знакомыми местами, но и такими уголками, куда другим не так-то просто попасть. В качестве примера Кристине приводит небольшие острова, где они в одиночестве плавают в прозрачной воде. "Это эмоции, которые нельзя купить, будучи туристом. Это добавленная стоимость за деньги. Это искусство - увезти свою женщину туда, где еще никто не был".

Напомним, в декабре миллионер отпраздновал свое 50-летие, а его любимая приготовила ему особый подарок.

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