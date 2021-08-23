Пн, 23.08.2021
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Дональд Трамп, бывший президент США

Кристине Елинска о первой встрече с Олегом Филем: "Подсознательно я знала, что у нас что-то будет"

ФОТО: Publicitātes foto

Управляющая гостиницей и рестораном Нурмуйжа Кристине Елинска рассказала изданию Ieva, как она обратила внимание на своего возлюбленного, совладельца ликвидируемого банка ABLV Олега Филя.

Ранее Филь рассказал изданию Santa, что он встретил Кристине во время банкротства банка ABLV в 2018 году: "Кристине работала в отделе обслуживания нашего банка. (...) Я заметил ее впервые только на нашем совместном собрании, на котором сообщалось, что банка больше нет. Мы все плакали".

На вопрос о том, когда Кристине обратила внимание на Олега, она ответила: "В первый рабочий день. Я тогда спросила у девушки, которая меня обучала: "Кто он такой?". Она мне сказала: "Как кто? Совладелец банка!".

"Он был мне очень сипатичен. Не было так, что я эти три года думала о нем. Просто первое впечатление было сильным. Он никогда не обращал на меня внимание. Мы оба были в других отношениях. Но я подсознательно догадывалась, что у нас что-то будет. И тогда оно началось. Для Олега начало наших отношений - это не самый счастливый период в жизни - как в банке, так и в личной жизни... И тогда он впервые сказал, что меня любит. Все как-то быстро развивалось. Я раньше такие слова не часто слышала", - призналась Елинска.

Напомним, Кристине Елинска ранее была замужем за председателем правления компании Lielās ielas nami Каспаром Елинским. В браке у них появилось двое сыновей. Олег Филь был женат дважды. У банкира четыре ребенка.


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