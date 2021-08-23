Кристине Елинска о первой встрече с Олегом Филем: "Подсознательно я знала, что у нас что-то будет"

Ранее Филь рассказал изданию Santa, что он встретил Кристине во время банкротства банка ABLV в 2018 году: "Кристине работала в отделе обслуживания нашего банка. (...) Я заметил ее впервые только на нашем совместном собрании, на котором сообщалось, что банка больше нет. Мы все плакали".

На вопрос о том, когда Кристине обратила внимание на Олега, она ответила: "В первый рабочий день. Я тогда спросила у девушки, которая меня обучала: "Кто он такой?". Она мне сказала: "Как кто? Совладелец банка!".

"Он был мне очень сипатичен. Не было так, что я эти три года думала о нем. Просто первое впечатление было сильным. Он никогда не обращал на меня внимание. Мы оба были в других отношениях. Но я подсознательно догадывалась, что у нас что-то будет. И тогда оно началось. Для Олега начало наших отношений - это не самый счастливый период в жизни - как в банке, так и в личной жизни... И тогда он впервые сказал, что меня любит. Все как-то быстро развивалось. Я раньше такие слова не часто слышала", - призналась Елинска.