Всемирно известный пианист снял видео о своей связи с Ригой

"Прошлым летом, после 26-летнего перерыва, у меня была возможность вернуться в Ригу с живым выступлением, синтезируя фортепианную и электронную музыку. Для меня это было очень эмоциональное, особенное возвращение, потому что у меня есть тайная личная связь с Ригой", — говорит Тристано.

Фото: пресс-фото

Пианист и композитор, родившийся в Люксембурге, посетил Ригу летом 2023 года, выступив на ежегодном мероприятии электронной музыки TheRoom Live. Это было первое его выступлении в Риге после 26-летнего перерыва: последний раз он исполнял репертуар классической музыки в латвийской столице в 1997 году, будучи студентом консерватории.

Фото: пресс-фото

Франческо Тристано только что опубликовал короткометражный фильм My Riga Connection. Режиссером стал Виктор Буда известный зрителям по документальному фильму "Век танца" (2017) и как автор нескольких музыкальных жанровых фильмов и произведений.

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