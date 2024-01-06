Компания Yandex Taxi продолжает судиться с Эстонией

В конце ноября 2023 года Таллиннский административный суд отклонил жалобу компании на указ бывшего министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, на основе которого

предприятие было включено в одобренный правительством санкционный список, а Yandex Taxi запретили работать в Эстонии. Компания решила обжаловать это решение в Таллиннском окружном суде.

"В своей апелляции представители истца просят отменить решение Таллиннского административного суда от 24 ноября в полном объеме. Они ходатайствуют о вынесении нового решения, отменяющего упомянутый приказ министра иностранных дел от 11 апреля 2022 года", - сообщили в пресс-службе окружного суда.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!