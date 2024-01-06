Видео ⟩ Можно ли пить кофе, срок годности которого истек пять лет назад?

Кофейный эксперт Артур Грикке подчеркивает, что оптимальный срок хранения кофе - два года, но пить кофе можно и через пять лет, правда вкус напитка будет другим.

Проблем со здоровьем после приема такого кофе не возникнет.

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Винета Гринберга отмечает, что если срок годности продукта истек, его можно подарить, а не продать. Она сказала, что PVD свяжется с продавцом.

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