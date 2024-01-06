Видео ⟩ Можно ли пить кофе, срок годности которого истек пять лет назад?

Жительница Лига заметила в Интернете рекламу кофе, срок годности которого истек пять лет назад. Программа Bez tabu отправилась узнать, можно ли пить такой кофе.
Кофейный эксперт Артур Грикке подчеркивает, что оптимальный срок хранения кофе - два года, но пить кофе можно и через пять лет, правда вкус напитка будет другим.
Проблем со здоровьем после приема такого кофе не возникнет.
Представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Винета Гринберга отмечает, что если срок годности продукта истек, его можно подарить, а не продать. Она сказала, что PVD свяжется с продавцом.
Подробнее смотрите в сюжете!
Видео: Сюжет программы Bez tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!