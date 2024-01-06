Младенцев с синдромом внезапной смерти обычно находят уже мертвыми

Синдром внезапной детской смерти констатируется клинически, однако такие случаи очень редки, и эти младенцы в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) почти никогда не попадают, так как родители находят их уже мертвыми, рассказала глава клиники анестезиологии и интенсивной терапии BKUS Арта Барздиня, сообщает агентство LETA.
Она пояснила, что чаще всего это происходит во сне, ребенка находят в кровати, и чаще всего синдром внезапной детской смерти вызывает остановка дыхания или проблемы с сердечной деятельностью. В чрезвычайно редких случаях родители замечают, что ребенок не дышит, и успевают добраться до больницы.
Причины синдрома внезапной детской смерти разные, в основном, синдром констатируется в возрасте до одного года, чаще - до четырех месяцев, однако чаще всего - в возрасте от одного до двух месяцев.
Одна из причин, которую родители могут устранить - неподходящая для ребенка среда.
"На младенца влияет то, курила ли мама во время беременности, курил ли кто-то в присутствии ребенка. Младенцу нужно лежать на твердом матрасике, в своей кроватке, нельзя допускать, что в детской кроватке есть что-то, что может упасть на ребенка и чего он сам не может избежать. Поэтому небезопасно класть ребенка рядом, так как на него можно случайно лечь, на него может упасть одеяло или какой-нибудь другой предмет", - указала Барздиня.
Есть и случаи, когда ребенок выглядел практически здоровым, хорошо рос, но у него были врожденные нарушения сердечного ритма, констатировать которые ранее было невозможно.
Если нарушения сердечного ритма повторяются в течение 24 часов, это очень опасно, отмечает специалист, добавляя, что есть редкуие случаи, когда родители замечают, что младенец посинел, и успевают привезти его в больницу.
Данные Центра профилактики и контроля заболеваний свидетельствуют, что в 2022 году было констатировано шесть случаев синдрома внезапной детской смертности. Столько же случаев было и в 2021 году, а в 2020 году - восемь.
Больше всего случаев синдрома внезапной детской смерти было констатировано в 2008 и 2009 года - соответственно, 17 и 23.
Как уже сообщалось, экспертиза не констатировала признаков насильственной смерти у ребенка Анны Янсоне, которого нашли без матери в ноябре прошлого года в машине в лесу Елгавского края.
Полиция получила результаты экспертизы о причинах смерти младенца, эксперты констатировали, что он умер 1 ноября от синдрома внезапной детской смерти. Признаков насилия констатировано не было, не было в его организме и остатков химических веществ.
Уголовный процесс по факту смерти ребенка по-прежнему активен, так как следователям еще необходимо провести отдельные процессуальные действия.
Галерея: Поиски пропавшей Анны в Кемерском национальном парке
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