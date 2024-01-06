Младенцев с синдромом внезапной смерти обычно находят уже мертвыми

Она пояснила, что чаще всего это происходит во сне, ребенка находят в кровати, и чаще всего синдром внезапной детской смерти вызывает остановка дыхания или проблемы с сердечной деятельностью. В чрезвычайно редких случаях родители замечают, что ребенок не дышит, и успевают добраться до больницы.

Причины синдрома внезапной детской смерти разные, в основном, синдром констатируется в возрасте до одного года, чаще - до четырех месяцев, однако чаще всего - в возрасте от одного до двух месяцев.

"На младенца влияет то, курила ли мама во время беременности, курил ли кто-то в присутствии ребенка. Младенцу нужно лежать на твердом матрасике, в своей кроватке, нельзя допускать, что в детской кроватке есть что-то, что может упасть на ребенка и чего он сам не может избежать. Поэтому небезопасно класть ребенка рядом, так как на него можно случайно лечь, на него может упасть одеяло или какой-нибудь другой предмет", - указала Барздиня.