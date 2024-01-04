Поиски пропавшей Анны: полиция установила причину смерти младенца

Поиски пропавшей Анны вели сотрудники Государственной полиции, курсанты колледжа Государственной полиции, земессарги, ассоциация bezvests.lv и K9 SOS, водолазы VUGD и муниципальная полиции, а также волонтеры. К поискам были привлечены и родственники женщины.

В поисках использовались дроны, а также вертолет.

Анна Янсоне была одета в серое полупальто, черные джинсовые брюки и черные ботинки.

Госполиция призывает откликнуться жителей, которые могли видеть женщину или располагают любой полезной информацией, которая могла бы помочь в ее поисках. Информировать полицию можно, позвонив по номеру телефона 110.

Госполиция призывает откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10)