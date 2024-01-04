Поиски пропавшей Анны: полиция установила причину смерти младенца

2 ноября прошлого года Луиза Эвертовска, 2023 года рождения, была найдена в лесу в Елгавском крае без признаков жизни, а ее мать, Анна Янсоне, 1989 года рождения, к сожалению, до сих пор не найдена.
Государственная полиция получила результаты экспертизы о причинах смерти младенца, которая констатировала, что ребенок умер от синдрома внезапной смерти.
Госполиция получила экспертное заключение о причине смерти младенца. Установлено, что ребенок умер 1 ноября от синдрома внезапной детской смерти, признаков насилия не обнаружено, следов химических веществ в организме обнаружено не было.
Галерея: Поиски Анны Янсоне в Национальном парке Кемери
Уже сообщалось, что 1 ноября прошлого года в Госполицию поступила информация о пропаже Анны Янсоне, 1989 года рождения, и ее дочери Луизы, 2023 года рождения.
На следующий день, 2 ноября, при проведении поисковых мероприятий сотрудники Государственной полиции обнаружили в лесу Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором был найден мертвый младенец.
Пропавшая Янсоне до сих пор не найдена. В настоящее время ведется расследование по нескольким направлениям и проверяется информация. Из-за погодных условий физические поиски в данный момент не ведутся, но если имеющаяся у полиции информация укажет на необходимость сделать это, реакция будет незамедлительной.
Государственная полиция призывает отозваться всех, кто обладает информацией, которая может быть полезна в поисках женщины. С полицией можно связаться по телефону 67086678 или 110, или написав по электронной почте: meklesana@riga.vp.gov.lv.
Видео: Поиски Анны Янсоне
С первого дня исчезновения проводились различные поисковые мероприятия с привлечением больших человеческих ресурсов.
Поиски пропавшей Анны вели сотрудники Государственной полиции, курсанты колледжа Государственной полиции, земессарги, ассоциация bezvests.lv и K9 SOS, водолазы VUGD и муниципальная полиции, а также волонтеры. К поискам были привлечены и родственники женщины.
В поисках использовались дроны, а также вертолет.
Анна Янсоне была одета в серое полупальто, черные джинсовые брюки и черные ботинки.
Госполиция призывает откликнуться жителей, которые могли видеть женщину или располагают любой полезной информацией, которая могла бы помочь в ее поисках. Информировать полицию можно, позвонив по номеру телефона 110.
Госполиция призывает откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10)
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